به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شکوهی ظهر دوشنبه در نشست خبری دهه فجر ضمن تبریک ایام پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد شعبانیه اظهار داشت: در دهه فجر امسال ۳۱۶ میلیارد تومان پروژه افتتاحی و ۴۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پروژه کلنگ‌زنی در شهرستان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات پروژه‌ها افزود: از مجموع این پروژه‌ها، ۸ پروژه شهری و ۱۲۱ پروژه روستایی است که نشان‌دهنده توجه دولت به توسعه متوازن مناطق مختلف شهرستان است.

شکوهی ادامه داد: در حوزه شهری، ۷۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پروژه افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود و در حوزه روستایی نیز ۲۸۹ میلیارد تومان پروژه در دستور کار قرار دارد.

فرماندار تنکابن در حوزه اقتصادی نیز گفت: ۸ طرح اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۹۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که زمینه اشتغال مستقیم برای ۶۰ نفر را فراهم می‌کند و از جمله این پروژه‌ها می‌توان به انتقال کشتارگاه، پروژه‌های گلخانه‌ای و چهار طرح صنایع دستی در بخش‌های مرکزی و خرم‌آباد اشاره کرد.

وی در ادامه به اقدامات دولت برای حمایت از اشتغال و معیشت مردم اشاره و تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۵ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ چهار درصد در حوزه‌های مختلف از جمله بهزیستی، کمیته امداد، شیلات، کشاورزی، میراث فرهنگی، آموزش فنی‌وحرفه‌ای و بنیاد برکت پرداخت شده است که این تسهیلات به ۶۱۷ نفر اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری افزایش یابد.

فرماندار تنکابن همچنین درباره تأمین کالاهای اساسی گفت: در دو هفته اخیر بیش از ۵۰ تن برنج و ۵۰ تن روغن در فروشگاه‌های عرضه‌کننده کالابرگ توزیع شده و ۳۰ تن برنج پاکستانی با قیمت هر کیلو ۱۷۰ هزار تومان در اختیار فروشگاه‌ها قرار گرفته است. آمادگی توزیع ۱۷۵ تن برنج دیگر نیز وجود دارد و بیش از ۴۰۰ فروشگاه مسئول توزیع کالاهای مشمول کالابرگ هستند.

وی افزود: هیچ فروشگاهی حق اجبار مردم به خرید اقلام غیرمشمول را ندارد و شهروندان می‌توانند تخلفات را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا بررسی و برخورد قانونی انجام شود.

شکوهی درباره ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان اظهار داشت: در سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۲۳۷ تن صادرات محصولات کشاورزی ثبت شده و برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه‌های گل و مرکبات در سطح ملی در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به واگذاری عرصه‌های منابع طبیعی گفت: اصل استفاده درست از منابع طبیعی برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی اقدام مثبتی است، اما شهرستان باید در فرآیند تصمیم‌گیری و اهلیت‌سنجی نقش مؤثر داشته باشد.

فرماندار تنکابن در بخش دیگری از نشست روند ثبت‌نام انتخابات شوراها را تشریح کرد و گفت: تاکنون ۱۳۲ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۲۳ نفر زن و ۱۰۹ نفر مرد هستند. رویکرد دولت تأیید حداکثری نامزدها در چارچوب قانون و فراهم‌سازی بستر مشارکت گسترده مردم است.

وی در پایان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ورزشی ساحلی، ارتقای خدمات درمانی بیمارستان امام خمینی (ره)، ثبت روستاهای هدف گردشگری و راه‌اندازی مرکز صدا و سیمای غرب مازندران تأکید کرد: این اقدامات با هدف توسعه متوازن، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای جایگاه شهرستان تنکابن دنبال می‌شوند.