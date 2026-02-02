به گزارش خبرنگار مهر، همایش افتتاحیه دوره توانمندسازی شهرداران نواحی ،(صدور گواهینامه صلاحیت حرفه ای شهردار ناحیه) صبح امروز در بلدیه تهران برگزار شد.
مجید باقری، معاون برنامهریزی، توسعه نیروی انسانی و امور شوراهای شهرداری تهران، از طراحی و اجرای سازوکار جدیدی برای ارتقای مدیران شهری مبتنی بر «گواهینامه صلاحیت حرفهای» خبر داد و گفت: شهرداری تهران را میتوان نمادی از یک کشور کوچک دانست؛ مجموعهای که بدون استثنا، افرادی که در آن فعالیت میکنند، تمایل دارند در مسیر شغلی و کارنامه حرفهای خود رشد و پیشرفت داشته باشند، چرا که رشد، امری فطری در وجود انسانهاست.
وی با اشاره به آسیبشناسی انجامشده در حوزه منابع انسانی شهرداری تهران افزود: در جریان این آسیبشناسی مشخص شد که سازوکارهای ارتقای افراد در شهرداری، بهصورت کامل مبتنی بر شایستگیها نیست. برای حل این معضل، به مدلی روی آوردیم که در تمامی نظامهای پیشرفته دنیا تجربه شده است؛ مدلی که بر اساس آن، گواهینامه صلاحیت حرفهای صادر میشود.
باقری تأکید کرد: این گواهینامه صرفاً مختص شهرداران نواحی نیست، بلکه هر فردی که بخواهد مسئولیتهایی همچون معاون برنامهریزی و سایر پستهای مدیریتی را بر عهده بگیرد، باید این گواهینامه را داشته باشد. این گواهینامه شرط لازم برای انتصاب است، اما بهتنهایی شرط کافی محسوب نمیشود.
معاون برنامهریزی، توسعه نیروی انسانی و امور شوراهای شهرداری تهران با اشاره به رویکرد عدالتمحور این طرح گفت: ما در حال طراحی یک فرصت برابر برای همه علاقهمندان هستیم؛ افرادی که تمایل دارند به سمتهایی مانند شهردار منطقه برسند، میتوانند وارد این فرآیند شوند و خود را در یک میدان ارزیابی و آزمایش محک بزنند. اصل صدور گواهینامه، مدلی کاملاً تجربهشده در دنیا است، اما آنچه اهمیت ویژه دارد، محتوای این گواهینامه و مفاد آموزشی آن است.
وی با بیان اینکه دانش، نگرش و مهارت، سه مؤلفه اساسی در آموزشهای این دوره هستند، تصریح کرد: در طراحی این دوره تلاش کردیم هر سه مؤلفه بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرند. یکی از نکات کلیدی که در این دوره به آن پرداخته شده، «ابهام» است. تحمل شرایط ابهام و مدیریت در فضای مبهم، یکی از سختترین و در عین حال مهمترین مهارتها در دنیای امروز به شمار میرود و ردپای این مؤلفه بهطور مشخص در محتوای این دوره دیده میشود.
باقری با قدردانی از تلاش دستاندرکاران طراحی این گواهینامه گفت: این گواهینامه با همت و همکاری دوستان و متخصصان طراحی شده و پیام اصلی این جلسه نیز همین است که در کمیتههای انتصابات شهرداری، افرادی وارد فرآیند بررسی شوند که از پیش این گواهینامه را دریافت کرده باشند. داشتن این گواهینامه بهعنوان بخشی از رزومه افراد، تأثیر بسیار زیادی در ارزیابی و انتخاب مدیران خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی این طرح، حرکت بهسوی نظامی شفاف، شایستهمحور و مبتنی بر توانمندیهای واقعی مدیران شهری است؛ نظامی که بتواند پاسخگوی پیچیدگیها و ابهامات مدیریت شهری در کلانشهری مانند تهران باشد.
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