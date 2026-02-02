به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز لک زایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، از جذب بیش از چهار هزار و پانصد نفر دیده‌بان اجتماعی در سامانه سجام این سیستان و بلوچستان خبر داد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه سیستان و بلوچستان در اجرای طرح‌های مشارکت مردمی گفت: این استان در سالیان گذشته نیز جزو استان‌های برتر کشور در زمینه فعالیت دیده‌بانان اجتماعی بوده و روند موفقیت‌آمیز آن همچنان ادامه دارد.

لک زایی اظهار داشت: گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه سجام طی سال‌های اخیر از نظر کیفیت ارتقا یافته و امروز شاهد ارائه گزارش‌های دقیق‌تر، مستندتر و قابل پیگیری هستیم که بسیاری از آنها منجر به مداخلات فوری قضایی و اجرایی شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گفت: دیده‌بانان اجتماعی پس از ثبت‌نام در سامانه سجام دوره‌های آموزشی لازم را گذرانده و با اصول محرمانگی، نحوه گزارش‌دهی و شناخت جرائم اولویت‌دار آشنا می شوند.

لک زائی با اشاره به مشارکت گسترده مردم، اقوام و طوایف در این طرح تصریح کرد: همراهی مردمی موجب تقویت انسجام اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شده است.