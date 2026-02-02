به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، نشست هفتگی معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر به منظور بررسی گزارشهای مربوط به پیشرفت طرحهای هوشمندسازی، وصول مطالبات، عملکرد مدیریت بار و بازنویسی و ارتقای نرم افزار تعاملی "برق من" با ارتباط برخط با مدیران عامل شرکتهای توزیع نیروی برق کشور در توانیر برگزار شد.

محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع توانیر در ابتدای این نشست با قدردانی از تلاش شرکتهای توزیع در رفع خاموشی‌های ناشی از بارش برف و وقوع طوفان در مناطق مختلف کشور، لزوم حفظ آمادگی کامل را با توجه به پیش‌بینی تداوم بارندگی‌ها و جلوگیری از اختلال در خدمت‌رسانی به هموطنان، مورد تاکید قرار داد.

ذبیحی ضرورت اجرای کامل برنامه‌های مدیریت بار و مصرف انرژی در زمستان و در شرایطی که نیروگاهها با کمترین میزان گاز تحویلی مواجه هستند را حایز اهمیت دانست و از شرکتهای توزیع برق به ویژه در مناطق شمال غرب و استانهای دارای بار کشاورزی و صنعتی مثل یزد، اصفهان، مرکزی، تبریز، مشهد، اهواز، البرز و غیره درخواست کرد برنامه‌های پیش‌بینی شده را به دقت و به‌طور کامل برای تعرفه‌های مختلف اجرا کنند.

وی در ادامه از برگزاری جلسات وصول مطالبات در روزهای چهارشنبه با حضور مدیرعامل شرکت توانیر خبر داد که جهت بررسی و پایش عملکرد شرکتهای توزیع از طریق برخط تا پایان سال برگزار می‌شود.

معاون هماهنگی توزیع توانیر مانده مطالبات بخش توزیع برق را حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان ذکر کرد که مستلزم تلاش مضاعف شرکتهای توزیع در حل این معضل است و نقش به‌سزایی در بهبود نقدینگی شرکتها ایفا می‌کند.

وی در این ارتباط از هدفگذاری برای وصول نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق شرکتهای توزیع طی ۲ ماه پایانی امسال خبر داد که علاوه بر مطالبات جاری، بخشی از مطالبات قبلی را نیز شامل می‌شود.

گزارش هوشمندسازی شبکه توزیع برق که در این نشست ارایه شد حاکی از تعویض ۵۶۳ هزار و ۷۳۵ کنتور مشترکان خانگی با کنتورهای هوشمند است که در این بین لوازم اندازه‌گیری ۲۷۷ هزار و ۴۱۴ مشترک (با مصرف بیش از ۲.۵ برابر الگو) با کنتور هوشمند جایگزین شد.

همچنین در بخش تجاری بیش از ۱۶۵ هزار دستگاه کنتور تعویض شد که از این تعداد ۵۷ هزار و ۵۹۸ مورد جایگزینی کنتور هوشمند مربوط به مشترکان پر مصرف است.

گزارش عملکرد کنترل‌پذیری نیز حاکی است، باقیمانده کنترل‌پذیری چاههای کشاورزی به تعداد ۳۱۶۰ انشعاب، صنایع خارج از شهرک ۱۸ هزار و ۸۳۲ انشعاب و بخش اداری ۸۴۶۹ انشعاب است که در دست انجام قرار دارد.

ارایه گزارش مربوط به بهبود کارایی سامانه "برق من" از دیگر موضوعات ارایه شده در این نشست بود. این سامانه که به عنوان کانال ارتباطی و درگاه واحد صنعت برق برای ارتباط و تعامل دوسویه با مشترکان به‌ویژه در ایام اوج‌بار ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده، هم اکنون در مرحله بازنویسی و بهبودهای فرآیندی قرار دارد تا مشترکان تجربه بهتری از تعامل با این سامانه حاصل کنند.

*زهرا بذرافکن