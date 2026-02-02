تخریب ۲۶۳ مسجد در اغتشاشات اخیر؛ ورود بنیاد علوی برای بازسازی فوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد علوی ،بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، در جریان حوادث اخیر ۲۶۳ مسجد در نقاط مختلف کشور و در ۲۵ استان دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند که از این تعداد، ۸۸ مسجد با آسیب کلی و ۱۰ مسجد با تخریب جدی مواجه بوده‌اند.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد عمده خسارات وارده شامل تخریب درب‌ها و پنجره‌ها، آسیب به بخش‌هایی از نمای داخلی و خارجی و همچنین خسارت به تجهیزات اصلی مساجد از جمله سیستم‌های صوتی و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی بوده است.

در همین راستا، بنیاد علوی تأمین اقلام ضروری متناسب با سطح خسارت هر مسجد از جمله تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، سیستم صوتی و فرش سجاده‌ای را در دستور کار قرار داده است.

اجرای این برنامه با اولویت مساجد دارای آسیب‌دیدگی شدید انجام می‌شود و هماهنگی‌های لازم با نهادهای ذی‌ربط برای پیگیری بازسازی مساجد تخریب‌شده نیز در حال انجام است.