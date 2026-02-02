عراقچی: در میدان جنگ، دیپلماسی را فراموش نکردیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در مراسم تجدید میثاق کارکنان وزارت امور خارجه با آرمانهای امام راحل و انقلاب اسلامی، با اشاره به تحولات یکسال گذشته، جنگ ۱۲ روزه را یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ ایران دانست و تأکید کرد این جنگ با اراده، اعتماد به نفس و مقاومت مردم ایران به شکست دشمن انجامید.
وی با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون تحولات گستردهای در عرصه داخلی، منطقهای و بینالمللی رخ داده است، گفت: در این مدت دو تحول بزرگ کشور را تحت تأثیر قرار داد که یکی جنگ ۱۲ روزه و دیگری عملیات تروریستی اخیر بود.
عراقچی با اشاره به صبح روز آغاز حمله اظهار کرد: ساعت پنج صبح در وزارت امور خارجه حاضر شدیم و در مسیر، خاطره شهریور ۱۳۵۹ و آغاز جنگ رژیم صدام علیه ایران برایم تداعی شد. در آن زمان نوجوان بودم اما به یاد دارم که پس از بمباران نقاط مختلف کشور، واکنش حضرت امام بسیار آرامشبخش بود و فرمودند اتفاقی نیفتاده است؛ دزدانی آمدهاند، سنگی انداختهاند و رفتهاند سر جای خود و پاسخشان داده خواهد شد.
وزیر امور خارجه ادامه داد: در مسیر رفتن به وزارتخانه، این موضوع در ذهنم مرور میشد که امروز نیز در موقعیتی مشابه قرار داریم؛ آمدهاند، حمله کردهاند و پاسخ آن را خواهند گرفت. همانگونه که در دفاع مقدس هشتساله ایستادگی کردیم، در این دفاع نیز ایستادیم؛ ایستادگیای محکم و مقتدر.
وی جنگ ۱۲ روزه را نقطه عطفی در تاریخ ایران توصیف کرد و افزود: این جنگ بهگونهای بود که شایسته است سالها بعد درباره آن نوشته شود. در همان دو یا سه روز نخست، رئیسجمهور آمریکا در توئیتی با دو کلمه «تسلیم بدون قید و شرط» موضع خود را اعلام کرد؛ یعنی هدف آنها تسلیم بدون قید و شرط مردم ایران بود. این موضوع نیازی به تحلیل ندارد و عین واقعیتی است که رخ داد و عین عباراتی است که بیان شد.
عراقچی با اشاره به موضوع مذاکره در جریان این جنگ گفت: از همان روزهای اول میگفتند برای مذاکره بیایید. ما اعلام کردیم که در حال مذاکره بودیم که حمله صورت گرفت و تأکید کردیم ابتدا حمله را متوقف کنید، سپس از دیپلماسی سخن بگویید. پاسخ آنها این بود که اول برای مذاکره بیایید و آتشبس میتواند یکی از نتایج مذاکره باشد؛ یعنی مذاکره از موضع تسلیم. اما مردم ایران با درایت مقام معظم رهبری، راه مقاومت را انتخاب کردند؛ با همان درسی که از حضرت امام آموخته بودیم و با همان اعتماد به نفسی که ایشان به ما آموختند.
وی تصریح کرد: از همان شب اول، پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به حملات دشمن آغاز شد و ادامه یافت، تا اینکه در روز دوازدهم جنگ، همان طرفهایی که سخن از تسلیم بدون قید و شرط میگفتند، پیام آتشبس بدون قید و شرط ارسال کردند. من شاهد زنده این موضوع هستم و عین این پیام را دریافت کردیم که اعلام کردند از ساعت مشخصی حملات را متوقف میکنند و خواستار توقف متقابل شدند.
وزیر امور خارجه نتیجه این روند را اراده، اعتماد به نفس و مقاومت مردم ایران دانست و گفت: این همان درسی است که از حضرت امام فرا گرفتیم و همان مسیری است که مقام معظم رهبری ما را در ادامه آن هدایت و رهبری کردند. جنگ ۱۲ روزه نشان داد که با مقاومت، ایستادگی و ایثار میتوان سلاحهای سنگین را شکست داد و این حقیقت که حضرت امام فرمودند «خون بر شمشیر پیروز است»، در این جنگ بهروشنی آشکار شد.
عراقچی با یادآوری فرمایش دیگری از حضرت امام در سال ۱۳۶۰ افزود: ایشان فرمودند هر پرچمی اگر از دست سرداری بیفتد، دست توانای سردار دیگری آن را بلند میکند. در این جنگ نیز دشمن به خیال خود همه سرداران درجه یک ما را هدف قرار داد، اما پیش از ظهر همان روز، پرچم دوباره برافراشته شد. اینها همه از آموزههای حضرت امام است.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر این آموزهها همچنان قدرتمند در صحنه منطقهای و بینالمللی حضور دارد، گفت: این بار با توطئهای دیگر وارد شدند. بدون ورود به جزئیات، باید تأکید کرد که حوادث سه روزه ۱۸ تا ۲۰ دیماه هیچ ارتباطی با اعتراضات و نگرانیهای مردم نداشت و این سه روز در واقع ادامه همان جنگ ۱۲ روزه بود.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: حق اعتراض و تظاهرات مسالمتآمیز مردم در قانون اساسی که از ثمرات حضرت امام است به رسمیت شناخته شده و در بازه زمانی هشتم تا هفدهم دیماه نیز اجرا شد. دولت این اعتراضات را تحمل کرد و با رهبران گروههای معترض وارد گفتوگو شد، اما در سه روز بعد، عوامل تروریستی وارد عمل شدند، سلاح وارد کشور شد و آن سه روز باید کاملاً از اعتراضات مردمی جدا شود. این اقدامات ادامه جنگ ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بود که همانند جنگ ۱۲ روزه، به شکست انجامید.
عراقچی ابراز امیدواری کرد که برکات این مقاومت بهزودی در عرصه سیاست خارجی نمایان شود و گفت: ما همواره مرد جنگ و مقاومت بودهایم، اما در عین حال مرد دیپلماسی نیز هستیم. هیچگاه دیپلماسی را رها نکردهایم و هیچ فرصتی را برای احقاق حقوق مردم ایران از مسیر دیپلماسی از دست ندادهایم.
وی با تأکید بر هماهنگی کامل دستگاه دیپلماسی با نیروهای مسلح اظهار داشت: ما و نیروهای مسلح در یک سنگر هستیم؛ آنها وظیفه خود را انجام میدهند و ما نیز وظیفه خود را، و همه با هم برای تأمین حقوق مردم، دفاع از منافع ملی و حفظ امنیت کشور تلاش میکنیم.
وزیر امور خارجه در پایان گفت: پس از شکست توطئه اخیر، این طرف مقابل است که دوباره از دیپلماسی سخن میگوید. ما همواره آماده دیپلماسی بودهایم، به شرط آنکه از موضع برابر، با احترام متقابل و برای تأمین منافع متقابل باشد. هر کس با احترام سخن بگوید، با احترام پاسخ میگیرد و هر کس با تهدید و زور صحبت کند، با همان زبان پاسخ داده میشود. دیپلماسی با تهدید، ارعاب و فشار سازگار نیست و ما انشاءالله در این مسیر ثابتقدم خواهیم بود و امیدواریم نتایج آن را بهزودی شاهد باشیم.
نظر شما