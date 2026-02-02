به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا منتظری از توزیع ۶۳ هزار میلیارد ریال عوارض و مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداریها و دهیاریهای استان در دهماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳ رشد ۵۵ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نقش مهمی در تأمین مالی پروژههای عمرانی، خدماتی و زیرساختی شهرها و روستاهای استان ایفا میکند و موجب توسعه متوازن مناطق شهری و روستایی میشود.
ویمدیرکل امور مالیاتی فارس در خصوص نحوه ی توزیع این منابع تصریح کرد: براساس قانون، چهار درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پس از وصول به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میشود، یک درصد به بخش بهداشت و درمان، یک درصد ترمیم حقوق بازنشستگان و چهار درصد نیز به خزانه کشور واریز میشود.
