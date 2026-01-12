توزیع گسترده کالاهای اساسی در فارس

خبرگزاری مهر، گروه استانها: مسئولین کشور با همدلی و تلاش شبانه روزی گستره ترزیق کالاهای اساسی در سطح ایران را بیشتر از گذشته مورد تئجه دارند تا با حذف ارز ترجیحی به قشرهای متوسط و ضعیف جامعه فشار کمتری وارد شود.
در این راستا استان فارس به عنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی و صنعتی کشور در ابتدا با چالشهایی در زمینه تأمین کالاهای اساسی و رفع موانع اقتصادی روبهرو بود که مسئولان استان فارس با درک اهمیت این مسائل، اقدامات ویژهای را برای رفع موانع آغاز کردهاند.
این اقدامات سبب شده که قیمتها به ثبات نسبتاً پایداری برسد و دسترسی مردم به کالاهای اساسی افزایش یابد.
با تداوم این روند و اتخاذ رویکردهای نوآورانه میتوان انتظار داشت که فارس در زمینه اقتصادی پیشرو باشد و زمینه برای توسعه پایدار و بهبود رفاه مردم این استان پهناور فراهم شود.
حل مشکل اصناف به سرعت در حال پیگیری است
مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم برای رفع دغدغههای اصناف و بازاریان، پرداخت دو ماه کمک هزینه جبرانی و یارانه صنف نانوایان بود که در روز ۱۹ دی در این استان به انجام رسید، تلاش داریم تا مابقی مطالبات این صنف هر چه سریعتر پرداخت شود.
وی با تصریح بر اینکه مشکلات سایر صنوف را مورد بررسی قرار دادیم، گفت: اقدامات مهمی در خصوص موضوعات مختلف اقتصادی، تأمین اجتماعی و مالیاتی صنوف در چارچوب کمیسیونهای تخصصی اصناف مورد توجه قرار گرفته و مساعدت لازم برای حل مشکل اصناف انجام خواهد شد تا روند فعالیت بازار و اصناف بدون وقفه ادامه داشته باشد.
گودرزی با تأکید بر اینکه رسیدگی به دغدغهها و درخواستهای اصناف و بازاریان استان فارس مدنظر قرار دارد، گفت: مشکل اصناف و بازاریان در کارگروههای تخصصی اقتصادی در سطح استان در حال بررسی است.
توزیع گسترده کالاهای اساسی در بازار فارس
وی در بخش دیگری از سخنان خود درمورد وضعیت کالاهای اساسی در سطح استان فارس گفت: کالاهای اساسی اکنون در بازار فارس وجود دارد اما بحث قیمتها مطرح است که تمهیداتی نظیر کالابرگ برای ترمیم قدرت خرید مصرفکننده در نظر گرفته شده است و در بحث تولیدکنندگان نیز تسهیلاتی ارائه خواهد شد.
توزیع ۲۰ هزار تُن کالاهای اساسی برای تامین نیازهای خانوارهای فارسی
احد بهجت حقیقی، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای دی ماه تاکنون، ۲۰ هزار تن و ۸۸۷ کیلوگرم کالای اساسی شامل روغن برنج گوشت و … در فارس توزیع شده است.
وی ادامه داد: بالغ بر ۹۹۰۰ تن روغن، ۸۵۰۰ تن برنج، ۱۲۰۰ تن گوشت مرغ منجمد، ۸۴۰ تن گوشت قرمز منجمد و ۴۰۸ تن شکر در ۹ ماه اول سال جاری در شهرستانهای مختلف استان توزیع شده است.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: از ابتدای دی ماه تاکنون ۱۲۲۰ تن برنج هندی، ۵۰۰ تن روغن، ۱۶۵۰ تن شکر، ۱۸۰ تن گوشت مرغ و ۵۰ تن گوشت قرمز در اختیار هماستانیها قرار گرفته است.
روند افزایشی تولید گوشت قرمز و سفید در فارس
بهجت حقیقی در ادامه با اشاره به تولید و تأمین مناسب محصولات دامی و طیوری در فارس تصریح کرد: در ماه گذشته بیش از ۶ هزارتن گوشت قرمز، بالغ بر ۸۵ هزار تن شیر خام، ۵۸۰۰ تن تخم مرغ و بیش از ۱۹ هزار تن گوشت طیور در فارس تولید شده که نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشته است.
بیش از ۲۹ میلیون جوجه ریزی در مرغ داری های فارس انجام شده است
بهجت حقیقی گفت: از ابتدای آبان ماه تا ۲۰ دیماه قریب به ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه جوجهریزی در مرغداریهای فارس صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در گذشته انحصار واردات نهاده ها در اختیار چند شرکت خاص بود و مشکلات زیادی از جمله عدم حمل نهاده ها را به دنبال داشت.
بهجت حقیقی با اشاره به عرضه موفق نهاده های دامی بعد از حذف ارز ترجیحی گفت: قریب به ۱۲۹ هزار تن کنجاله سویا، بیش از ۴۴۷ هزار تن ذرت و حدود ۶۴ هزارتن جو از چهاردهم تا ۲۰ دیماه عرضه شده است.
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