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۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

افتتاح ۱۰۸ پروژه ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در مشگین‌شهر

افتتاح ۱۰۸ پروژه ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در مشگین‌شهر

اردبیل- فرماندار مشگین‌شهر گفت: در ایام دهه مبارک فجر ۱۰۸ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

مهدی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طول ۴۷ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران با تهدیدات و اقدامات خصمانه‌ای از سوی برخی قدرت‌های خارجی مواجه بوده است که در سایه همدلی و با همکاری قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

وی افزود: در نتیجه همدلی و حمایت مسئولان شهرستان شاهد توسعه شهرستان هستیم به‌طوری‌که در سال جاری بودجه مصوب ۱۸۸ میلیارد تومان بود؛ اما با همدلی مسئولان و حمایت شهرستانی و استانی شاهد تحولاتی عظیم در شهرستان هستیم.

فرماندار مشگین‌شهر گفت: در طول ایام دهه مبارک فجر امسال ۱۰۸ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان در شهرستان مشگین‌شهر افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در بحث آموزش و پرورش بالغ بر ۵۰ مدرسه در حال اجراست که سه مدرسه در ایام دهه فجر افتتاح می‌شود و در سایر دستگاه‌های اجرایی همچون بنیاد مسکن، مخابرات، راهداری، برق، گازرسانی و... شاهد بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی خواهیم بود.

بخشی تأکید کرد: نیروگاه زمین گرمایی شهرستان مشگین شهر که اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور است تا پایان سال جاری افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی در خصوص وعده افتتاح موزه باستان‌شناسی شهرستان که قرار بود در ایام دهه فجر افتتاح شود گفت: این موزه به‌خاطر تورم به وجود آمده در کشور متأسفانه به تأخیر افتاده است و طبق برآورد کارشناسان برای تکمیل آن ۱۲ میلیارد تومان نیازمند است که پیگیری‌های لازم انجام گرفت و به‌زودی شاهد بهره‌برداری خواهیم رسید.

فرماندار مشگین‌شهر خاطرنشان کرد: در بحث شهرداری‌ها نیز شاهد تحولات عظیمی و گسترده‌ای در بحث پروژه‌های عمرانی و توسعه شهرستان هستیم که بخشی از این پروژه‌ها در این ایام مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی در پایان گفت: در بحث اقتصادی و اشتغال تسهیلات قابل‌توجهی پرداخت شده که در آینده نزدیک شاهد اشتغال‌زایی عظیم در شهرستان مشگین شهر خواهیم بود.

کد مطلب 6738135

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    نظرات

    • محمد IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      مشگین شهر دارای اماکن تاریخی و دیدنی و توریستی زیادی است و اب و هوای خیلی خوبی دارد، کمی ضعف تبلیغات هست لذا پیشنهاد دارم مسولین میراث فرهنگی و گردشگری پوسترها و تقویم های تبلیغاتی و دفتر یادداشت های شرکت و کارخانجات استان اردبیل با تصاویری از این اماکن چاپ و انتشار نمایند. با تشکر.

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