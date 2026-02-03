استاندار یزد:عملکرد بانوان یزدی در عرصه اقتصاد فراتر از مردان بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی ظهر سه‌شنبه در رویداد «سُها» که با حضور بانوان فعال و تأثیرگذار استان یزد در حوزه‌های اقتصادی، کارآفرینی و بازرگانی برگزار شد با اشاره به حضور گسترده زنان در فعالیت‌های اقتصادی استان یزد اظهار داشت: بانوان یزدی یا به‌صورت مستقل وارد عرصه کارآفرینی شده‌اند یا با ایفای نقش مشاوری توانمند در کنار همسرانشان موجب پیشرفت و پایداری کسب‌وکارها شده‌اند.

وی با تأکید بر عملکرد مثبت بانوان در جایگاه‌های مدیریتی استان افزود: در هر جایی که بانوان را منصوب کرده‌ایم، کارایی آن‌ها هیچ‌گاه کمتر از مردان نبوده و در موارد زیادی نتیجه‌ای مطلوب‌تر حاصل شده است.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به داستان قرآنی اصحاب جَنت، بر اهمیت نیت خیر و توکل به خداوند در موفقیت اقتصادی تأکید کرد و گفت: اگر در فعالیت اقتصادی، نیت خیر نباشد و انسان خود را تماماً صاحب قدرت و دانش بداند، ممکن است از برکت الهی محروم شود.

بابایی همچنین بیان کرد: خداوند در قرآن فرموده هرکس اراده کند و برای هدفی تلاش نماید، به آن خواهد رسید.

وی با اشاره به ویژگی‌های اقتصادی استان یزد خاطرنشان کرد: یزد شهری است که به پشتکار، نظم و بهره‌وری اقتصادی شناخته می‌شود و به‌حق یکی از استان‌های بالنده و موفق کشور در زمینه‌های صنعتی و کارآفرینی است.

استاندار یزد با توصیف یزدی‌ها به عنوان افرادی صرفه‌جو و ارزش‌آفرین تصریح کرد: یزدی‌ها هر سرمایه‌ای را با دقت به کار می‌گیرند و نتیجه‌ای چند برابری از آن می‌دهند.

بابایی از همکاری بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی یزد در برگزاری رویداد بانوان کارآفرین تقدیر کرد گفت: اطمینان دارم فعالان اقتصادی و بخش خصوصی استان با روحیه همدلانه خود، بانوان کارآفرین را پشتیبانی خواهند کرد تا یزد همچنان در عرصه اقتصاد ملی بدرخشد.

رویداد تخصصی «سُها» با محوریت سرمایه انسانی، هنر کارآفرینی و اقتصاد بانوان و با حضور جمعی از زنان فعال اقتصادی استان یزد، معاونین استاندار یزد و جمعی از مدیران کل استان برگزار شد.