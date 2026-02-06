دریافت 6 MB کد مطلب 6740968 https://mehrnews.com/x3bjzN ۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸ کد مطلب 6740968 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸ تصاویری از دیدار هیئتهای ایرانی و آمریکایی با وزیر خارجه عمان تصاویر خبرگزاری عمان از دیدار جداگانه هیئتهای ایرانی و آمریکایی با وزیر خارجه عمان را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مذاکرهکنندگان ما مقابل زیادهخواهیهای آمریکا عقبنشینی نخواهند کرد پایان دور جدید مذاکرات مسقط؛ بازگشت طرفین به پایتختها برای مشورت عراقچی: مذاکرات امروز شروع خوبی بود پسکوف: زمان تصمیم گیری در مورد پیمان «استارت نو» رو به اتمام است عراقچی: باید در تهران پیرامون نکات کلیدی مذاکرات مسقط بحث کنیم برچسبها عمان استیو ویتکاف سید عباس عراقچی مذاکره ایران و آمریکا مذاکرات مسقط
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