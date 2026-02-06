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کد مطلب 6740968
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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۸

تصاویری از دیدار هیئت‌های ایرانی و آمریکایی با وزیر خارجه عمان

تصاویری از دیدار هیئت‌های ایرانی و آمریکایی با وزیر خارجه عمان

تصاویر خبرگزاری عمان از دیدار جداگانه هیئت‌های ایرانی و آمریکایی با وزیر خارجه عمان را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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