دریافت 56 MB کد مطلب 6740453 https://mehrnews.com/x3bjnh ۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷ کد مطلب 6740453 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷ حسن یزدانی به فینال رسید حسن یزدانی با برتری قاطع ۱۴ بر ۴ در برابر آندرو مارگیشویلی از گرجستان به پیروزی و به فینال رقابت ها رسید. کپی شد مطالب مرتبط حسن یزدانی و عظیمی فینالیست شدند/ خیز کشتی ایران برای طلا و برنز باخت عجیب رحمانی مقابل حریف آمریکایی/ ۴ شکست برای آزادکاران ایران فیلم/ کشتی حسن یزدانی در وزن جدید ردهبندی رقابتهای کشتی آزاد مشخص شد/ تیم ایران به نایب قهرمانی رسید یزدانی روی نوار پیروزی/ پیروزی مبین عظیمی در جدال تمامایرانی برچسبها کشتی آزاد اتحادیه جهانی کشتی حسن یزدانی فینال
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