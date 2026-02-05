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کد مطلب 6740453
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۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

حسن یزدانی به فینال رسید

حسن یزدانی به فینال رسید

حسن یزدانی با برتری قاطع ۱۴ بر ۴ در برابر آندرو مارگیشویلی از گرجستان به پیروزی و به فینال رقابت ها رسید.

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