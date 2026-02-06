دریافت 62 MB
کد مطلب 6741146
  1. فیلم
  2. هنر
۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

خواجه‌پاشا: «سرزمین فرشته‌ها» فیلم انسانیت‌های زنده است

خواجه‌پاشا: «سرزمین فرشته‌ها» فیلم انسانیت‌های زنده است

خواجه‌پاشا، کارگردان سرزمین فرشته‌ها گفت: این فیلم برای انسان‌هایی است که هنوز انسانیت در درونشان زنده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید