دریافت 62 MB کد مطلب 6741146 https://mehrnews.com/x3bjFr ۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷ کد مطلب 6741146 فیلم هنر فیلم هنر ۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷ خواجهپاشا: «سرزمین فرشتهها» فیلم انسانیتهای زنده است خواجهپاشا، کارگردان سرزمین فرشتهها گفت: این فیلم برای انسانهایی است که هنوز انسانیت در درونشان زنده است. کپی شد مطالب مرتبط سعید دشتی: تصویر پشتصحنه سینما در بیلبورد مستند نیست کهنهسازی دکورها در «سرزمین فرشتهها»؛ غزه را در تهران بازسازی کردیم! سراغ واقعیت فراموششده شهر رفتهایم؛ حاشیهنشینها در مرکز توجه سیاهنمایی تعریف مشخص دارد؛ جشنواره ویترین سینما است آمدن یا نیامدن انتخاب است؛ روی «پل» مهمتر از مهندسی آن است ۲۳ سانس فوقالعاده برای فیلمهای جشنواره فیلم فجر در ۱۷ بهمن بازیگر سوری: سرزمین فرشتهها به صلح و مادرانگی ایمان دارد برچسبها بابک خواجه پاشا جشنواره فیلم فجر چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر سرزمین فرشتهها
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