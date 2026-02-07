مجلس نباید به حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات رای بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمسعود خاتمی، با اشاره به اختلاف نظرها درباره حذف ارز ترجیحی، افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است، مجلس نباید به حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی رأی بدهد.

وی درباره بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی به مراکز تشخیصی و آزمایشگاهی، یادآور شد: سازمان تأمین اجتماعی از ابتدا شرکت‌هایی را ایجاد کرده تا از محل سود آن‌ها برای بازنشستگان منابع تأمین شود، اما این منابع به‌درستی تأمین نشده و دولت نیز سهم خود را پرداخت نکرده است، به همین دلیل طی دهه‌های گذشته بدهی‌های زیادی انباشته شده است.

خاتمی افزود: تا زمانی که دولت بدهی‌های خود را تسویه نکند، سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند خود را به‌روز کند و مشکلات موجود ادامه خواهد داشت؛ سال گذشته نیز عنوان شد که از محل مولدسازی بخشی از منابع به تأمین اجتماعی اختصاص یابد، اما در عمل دارایی‌هایی واگذار شد که قابلیت فروش مناسب نداشت و بعضاً با مشکلاتی مانند بدهی حقوق کارگران مواجه بود.

وی تأکید کرد: بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی باید یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف و تسویه شود تا مشکلات به‌صورت ریشه‌ای برطرف شود، در غیر این صورت این مسئله هر سال تکرار شده و بدهی‌ها انباشته‌تر خواهد شد.