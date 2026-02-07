پیشروی چراغ خاموش رژیم صهیونیستی در غزه+ عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، تصاویر ماهواره ای منتشر شده بیانگر آن است که رژیم صهیونیستی مقرهای نظامی جدید در نوار غزه ساخته است.

تصاویر ماهواره ای که متعلق به قبل از ۲ دسامبر گذشته است نشان می داد مناطقی در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه نزدیک خط زرد خالی از هر گونه تأسیسات یا مقر نظامی بوده اما تصاویر جدید نشان می دهد این مناطق به یک پایگاه نظامی در کنار تجهیزات زرهی تبدیل شده است.

همچنین گزارش شده که یک پایگاه نظامی دیگر نزدیک پایگاه مذکور در خان یونس ساخته شده است.

در شمال نوار غزه نیز تحرکات نفربرهای زرهی و تجهیزات لجستیکی رژیم صهیونیستی مشاهده شده است. این در حالی است که قبل از دسامبر گذشته هیچ نشانه ای از این تحرکات در منطقه مذکور وجود نداشت. این تغییرات در نزدیکی جبالیا واقع در شمال نوار غزه نیز ثبت شده است.

به نظر می رسد رژیم صهیونیستی به صورت پنهانی و چراغ خاموش در حال گسترش مناطق تحت اشغال خود در نوار غزه است.