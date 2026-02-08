پیروزی داماش و پارس جنوبی؛ تساوی هوادار و فرد مقابل حریفان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم لیگ دسته اول امروز یکشنبه ۱۹ بهمن با انجام چهار بازی پیگیری شد که دو بازی با نتیجه تساوی به پایان رسید و دو تیم موفق شدند با پیروزی از زمین بازی خارج شوند.

در اولین بازی تیم های مس سونگون و فرد البرز رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت. در دیگر بازی ای که با نتیجه تساوی به پایان رسید، تیم های هوادار و پالایش نفت بندرعباس به مصاف هم رفتند که این دیدار هم با نتیجه بدون گل به پایان رسید.

داماش گیلان پس از مدت ها طعم پیروزی را چشید و موفق شد با نتیجه ۲ بر یک نود ارومیه را شکست دهد. علی رمضانی و آرمین انبساطی برای داماش و حسین پرورش برای نود ارومیه در این بازی گلزنی کردند.

در آخرین بازی هم تیم های شناورسازی و پارس جنوبی جم به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲ بر یک پارس جنوبی به پایان رسید. حسین زامهران و میلاد شیخی سلیمانی برای پارس جنوبی جم و عبدالله نعیمی برای شناورسازی در این بازی گلزنی کردند.