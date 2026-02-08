به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مهدی نقویان رئیس مرکز سیمافیلم با اشاره به سریال طنز «اسباب زحمت» بیان کرد: این مجموعه در ۲۵ قسمت به کارگردانی سعید آقاخانی در ایام ماه رمضان هر شب ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش می‌شود. در این سریال بازیگرانی چون سعید آقاخانی، حسن معجونی، عباس جمشیدی، تارا آقاخانی، هومن حاجی‌عبدالهی، امیرحسین رستمی، سپند امیرسلیمانی، عاطفه باقری، رضا کریمی، کمند امیرسلیمانی، شراره درشتی و فریده سپاه‌منصور ایفای نقش کرده‌اند.

داستان «اسباب زحمت» درباره چند کارگر باربری است که با حضور در منازل و اماکن مختلف برای اسباب‌کشی، وارد ماجراها و موقعیت‌های طنزآمیز می‌شوند.

نقویان درباره سریال اجتماعی «ساهره» نیز گفت: این مجموعه ۳۰ قسمتی به تهیه‌کنندگی سیدرامین موسوی ملکی، کارگردانی حمیدرضا لوافی و نویسندگی مینا خدیوی، هر شب بعد از افطار از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. در «ساهره» بازیگرانی همچون امین زندگانی، گلنوش قهرمانی، هومن برق‌نورد، سیاوش طهمورث، میلاد میرزایی، زهرا سزاوار، سوگل طهماسبی، دانیال ابراهیمی و محمدرضا رهبری حضور دارند.



این سریال داستان زندگی احسان، تاجر موفق ۴۰ ساله‌ای را روایت می‌کند که در پی رخدادی عجیب و غیرمنتظره، با بازنگری در مسیر زندگی، خانواده و ارزش‌های فراموش‌شده مواجه می‌شود؛ روایتی با محور اخلاق و معنویت.

رئیس مرکز سیمافیلم در ادامه با اشاره به مجموعه کمدی «بهار شیراز» تصریح کرد: این سریال که محصول مرکز سیمرغ است، به کارگردانی حسن وارسته و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری، از شبکه دو سیما در حال پخش است و در ماه مبارک رمضان نیز با فضایی شاد و خانوادگی ادامه پیدا می کند.

در این مجموعه بازیگرانی چون سودابه بیضایی، قربان نجفی، ساره رشیدی، مازیار مهرگان، سام نوری، واله داوودنژاد، ناهید استواری، محمدرضا خادمی، نسرین نکیسا، مجتبی فلاحی، میثاق جمشیدی، مریم ماهور، حدیث چهره‌پرداز، سهیل محزون، احمدرضا موسوی و شکوفه عزیزی ایفای نقش کرده‌اند.