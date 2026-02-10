۲۲ بهمن پاسخ ملت ایران به تهدیدات آمریکا؛ ضرورت حضور پرشور مردم

حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت دهه مبارک فجر، اظهار کرد: دهه فجر نقطه عطف تاریخ معاصر ایران و یادآور خروج ملت از ظلمت، تحقیر و ذلت حکومت طاغوت و ورود به نور عزت، کرامت انسانی و حیات طیبه است؛ ملت ایران با رهبری امام خمینی(ره) تصمیم گرفتند تا سرنوشت را دچار تغییر و تحول کنند و از موضع ضعف در جامعه بینالملل، کشور خود را به کشوری مقتدر و تعیین کننده در معادلات جهانی و منطقهای تبدیل کردند؛ امروز ایران ژاندارم کسی در منطقه نیست اما نقشی تعیین کننده دارد که هم کشورهای منطقه و هم قدرتهای فرامنطقهای را مجبور به اعتنا میکند و آنها مجبورند برابر اراده ملت ایران تسلیم شوند و این مهم از برکات انقلاب اسلامی است.
دهه فجر عبور از تحقیر انسان به کرامت انسانی
وی با اشاره به جایگاه والای انسان در قرآن کریم، افزود: جبهه کفر همواره با تحقیر ملتها بر آنها مسلط شده است، اما انقلاب اسلامی این منطق را شکست. حکومت پهلوی نماد تحقیر ملت ایران بود و دهه فجر، ملت را از این ذلت تاریخی نجات داد و طعم واقعی حیات را به مردم چشاند.
کاظمی تأکید کرد: این حقیقت که انسان ایرانی دوباره به هویت، ایمان و ارزش خود بازگشت، بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است.
آرامش امام(ره) مقدمه اسقاط یک رژیم وابسته
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به رفتار حضرت امام خمینی(ره) در بدو ورود به کشور گفت: امام(ره) در حالی وارد ایران شدند که تهدید جانی و خطر ترور وجود داشت و میلیونها نفر در اوج هیجان به استقبال آمده بودند، اما ایشان با آرامش عمیق و توکل الهی، بدون تأثیرپذیری از فضا، بهترین تصمیم تاریخی را گرفتند.
وی افزود: امام(ره) بهدرستی تشخیص دادند که ابتدا باید حکومت پهلوی ساقط شود و سپس حکومت اسلامی شکل بگیرد؛ تصمیمی که ظرف ده روز، یک رژیم ۲۵۰۰ ساله و مورد حمایت کامل قدرتهای شرق و غرب را فروپاشید؛ البته نهضت پیش از اینها راه افتاده بود.
انقلاب اسلامی، ملت ایران را به باور «ما میتوانیم» رساند
کاظمی با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک ملت را به خودباوری رساند، تصریح کرد: امام خمینی(ره) کاری کرد که مردم ایران باور کردند میتوانند سرنوشت خود را رقم بزنند. تشکیل یک حکومت مردمی که مردم در آن نقش اصلی دارند و مسئولان را با رأی مستقیم انتخاب میکنند، نتیجه همین باور است.
وی افزود: ۴۷ سال پایداری جمهوری اسلامی در برابر انواع فشارها، تحریمها و دشمنیها، نشان میدهد این انقلاب نهتنها فرسوده نشده، بلکه در حال رشد و بالندگی است و اینکه ایالات متحده آمریکا که روزگاری از طریق دست نشاندهها و وابستگانش به رویایی ما میآمد مستقیم با جمهوری اسلامی ایران روبرو میشود و تلاش میکند با جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره بنشیند برگرفته و گواهی صادق بر رشد و تنومند شدن نهال انقلاب اسلامی ایران است.
تهدیدات ترامپ، تکرار همان منطق شکستخورده طاغوت است
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا در منطقه گفت: تهدیدات ترامپ و استقرار ناو هواپیمابر و ناوگان نظامی آمریکا، ادامه همان منطق طاغوتی است که تصور میکند میتواند با زور و ارعاب، ملت ایران را از مسیر خود منصرف کند.
وی افزود: دشمن امروز بهخوبی میداند که جمهوری اسلامی یک حکومت صرفاً سیاسی نیست، بلکه برآمده از اعتقادات دینی مردم است؛ به همین دلیل پروژه اپوزیسیونسازی و فشار حداکثری علیه ملت ایران شکست خورده است و شکست هم خواهد خورد.
۲۲ بهمن صحنه امید، اقتدار و پاسخ به تهدیدات
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با تأکید بر اهمیت راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال گفت: حضور مردم در این راهپیمایی، پاسخی روشن و عملی به تهدیدات نظامی آمریکا و پیام روشنی به دشمنان انقلاب است که این ملت با تهدید ناو و سلاح عقبنشینی نخواهد کرد.
وی افزود: ۲۲ بهمن امسال را نباید فقط در سطح یک مراسم سالگرد تفسیر کرد،یوم الله ۲۲ دی بهمت نمایش حقیقت انقلاب اسلامی، امید به آینده و تجدید بیعت با آرمانهای امام(ره) و رهبر معظم انقلاب است؛ حضور مردم در راهپیمایی تکمیل کننده حماسه بزرگی است که ملت ایران در ۲۲ دی ماه آفرید، این حضور لرزه و رعشه در دل دشمنان این مرز و بوم میاندازد و امسال آمریکاییها میتوانند از نزدیک شکوه حماسه ایرانی را نظاره کنند و مزه مشت ملت ایران را بچشند.
دعوت عمومی به حضور آگاهانه در راهپیمایی ۲۲ بهمن
کاظمی در پایان با دعوت از همه اقشار مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن، تصریح کرد: وظیفه امروز ما امیدآفرینی و همراه کردن مردم با مسیر انقلاب اسلامی است. هرچه حضور مردم پررنگتر باشد، دشمن ناامیدتر و آینده انقلاب روشنتر خواهد بود.
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