رفع ایرادات سامانه صدور گواهی انحصار وراثت با نظارت دیوان محاسبات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، در پی وصول گزارش‌های مردمی و انجام بررسی‌های میدانی، برخی ایرادات و نارضایتی‌ها نسبت به فرایند صدور گواهی انحصار وراثت احراز شد و این نهاد نظارتی به منظور صیانت از حقوق ذی‌نفعان و پیشگیری از بروز تبعات حقوقی و اجتماعی، لزوم تسریع در رفع ایرادات سامانه‌ای مرتبط را از طریق مکاتبات رسمی و برگزاری جلسات از سازمان ثبت احوال کشور پیگیری کرده است.

دیوان محاسبات تداوم نظارت و پیگیری موضوع تا رفع کامل ایرادات موجود و استیفای حقوق قانونی خانواده متوفیان را با همکاری سازمان ثبت احوال در دستور کار دارد.