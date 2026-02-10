  1. سیاست
  2. مجلس
۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

رفع ایرادات سامانه صدور گواهی انحصار وراثت با نظارت دیوان محاسبات

رفع ایرادات سامانه صدور گواهی انحصار وراثت با نظارت دیوان محاسبات

دیوان محاسبات کشور، برای صیانت از حقوق ذی‌نفعان، رفع مشکلات سامانه صدور گواهینامه انحصار وراثت را پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، در پی وصول گزارش‌های مردمی و انجام بررسی‌های میدانی، برخی ایرادات و نارضایتی‌ها نسبت به فرایند صدور گواهی انحصار وراثت احراز شد و این نهاد نظارتی به منظور صیانت از حقوق ذی‌نفعان و پیشگیری از بروز تبعات حقوقی و اجتماعی، لزوم تسریع در رفع ایرادات سامانه‌ای مرتبط را از طریق مکاتبات رسمی و برگزاری جلسات از سازمان ثبت احوال کشور پیگیری کرده است.

دیوان محاسبات تداوم نظارت و پیگیری موضوع تا رفع کامل ایرادات موجود و استیفای حقوق قانونی خانواده متوفیان را با همکاری سازمان ثبت احوال در دستور کار دارد.

کد مطلب 6744810
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها