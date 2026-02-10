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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

محور اندیکا به شهرکرد بازگشایی شد

محور اندیکا به شهرکرد بازگشایی شد

اهواز - محور ارتباطی اندیکا به شهرکرد پس از ریزش بهمن و سنگ در چندین نقطه، با تلاش نیروهای راهداری منطقه تاراز بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اندیکا صبح امروز سه شنبه در این خصوص اظهار کرد: این محور در هشت نقطه دچار ریزش بهمن شده بود که برای ساعاتی تردد خودروها را با اختلال مواجه کرد.

مصطفی حیدری افزود: با اعزام چهار تیم راهداری و انجام عملیات مستمر، مسیر پاکسازی و هم‌اکنون تردد در این محور بدون مشکل در حال انجام است.

وی ادامه داد: به دنبال بارش‌های اخیر، بیش از ۳۰ نقطه در محورهای مواصلاتی شهرستان اندیکا دچار ریزش کوه و سنگ شد که تمامی این مسیرها توسط نیروهای راهداری پاکسازی شده‌اند.

رییس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اندیکا با اشاره به اهمیت این مسیر تصریح کرد: جاده اندیکا به شهرکرد یکی از مسیرهای میانبر و پرتردد استان خوزستان به سمت استان چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود و بازگشایی سریع آن اهمیت زیادی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیکا با سه بخش مرکزی، چلو و آبژدان در شمال شرق استان خوزستان واقع شده است.

کد مطلب 6744725

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
      1 4
      پاسخ
      جاده بدیه خطرناک
      • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
        1 0
        این جاده باید استاندارد سازی و به آن رسیدگی شود از زیباترین جاده های ایران میباشد در تمامی فصول سال

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