محور اندیکا به شهرکرد بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اندیکا صبح امروز سه شنبه در این خصوص اظهار کرد: این محور در هشت نقطه دچار ریزش بهمن شده بود که برای ساعاتی تردد خودروها را با اختلال مواجه کرد.

مصطفی حیدری افزود: با اعزام چهار تیم راهداری و انجام عملیات مستمر، مسیر پاکسازی و هم‌اکنون تردد در این محور بدون مشکل در حال انجام است.

وی ادامه داد: به دنبال بارش‌های اخیر، بیش از ۳۰ نقطه در محورهای مواصلاتی شهرستان اندیکا دچار ریزش کوه و سنگ شد که تمامی این مسیرها توسط نیروهای راهداری پاکسازی شده‌اند.

رییس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اندیکا با اشاره به اهمیت این مسیر تصریح کرد: جاده اندیکا به شهرکرد یکی از مسیرهای میانبر و پرتردد استان خوزستان به سمت استان چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود و بازگشایی سریع آن اهمیت زیادی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیکا با سه بخش مرکزی، چلو و آبژدان در شمال شرق استان خوزستان واقع شده است.