محمود زاده: دشمن از قدرت علمی و مرجعیت آموزشی ایران ترس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده، صبح سه شنبه در آیین افتتاح ۱۸ طرح آموزشی، تربیتی، مهارتی و ورزشی در موسسه آموزشی فرهنگی ثارالله کرمان، با تأکید بر اینکه ترس اصلی دشمنان جمهوری اسلامی ایران از قدرت علمی و مرجعیت آموزشی کشور است، گفت: دشمن تلاش می‌کند با هویت‌زدایی، تحریف واقعیت‌ها و نادیده‌گرفتن پیشرفت‌های انقلاب اسلامی، نسل جوان و نوجوان را از دستاوردهای واقعی کشور دور کند.



وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری افزود: به تصریح رهبر معظم انقلاب، قدرت علمی، قدرت‌آفرین است و منشأ شکل‌گیری قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی می‌شود؛ از همین رو دشمن از گسترش شتاب علمی کشور، به‌ویژه در آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها، دچار هراس است.

محمود زاده، با بیان اینکه معلمان نقش محوری در جهاد تبیین دارند، افزود: تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون و مقایسه شرایط قبل و بعد از پیروزی انقلاب، به‌ویژه در ایام دهه مبارک فجر و مناسبت‌های ملی و مذهبی، باید به‌صورت جدی برای دانش‌آموزان انجام شود و پاسخ به شبهات نسل حاضر در دستور کار مدارس قرار گیرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی خاطرنشان کرد: آینده کشور از دل همین کلاس‌های درس رقم می‌خورد و مجموعه‌هایی مانند مؤسسه آموزشی ـ فرهنگی ثارالله باید به‌عنوان الگو، دانش‌آموزانی در تراز انقلاب اسلامی و متناسب با نیازهای آینده کشور تربیت کنند.

محمود زاده، اجرای ۱۸ طرح تحولی در این مجموعه را همسو با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش دانست و گفت: آموزش مهارت‌های پایه، مهارت‌های زندگی، مهارت‌های شغلی و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای ورود به بازار کار، تکلیف وزارت آموزش‌وپرورش است و هر دانش‌آموز باید حداقل به یک مهارت مجهز شود.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در پایان با تأکید بر جایگاه معلم تصریح کرد: منزلت، معیشت، مرجعیت و دانش‌افزایی معلمان باید محور برنامه‌ریزی‌ها باشد و با توجه به اولویت آموزش‌وپرورش در برنامه‌های دولت و نگاه ویژه رئیس‌جمهور محترم، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای نظام تعلیم و تربیت کشور رقم زد.