به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری؛ معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در جلسه ای با قدردانی از پیگیریها و همراهی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان و معاون تربیتبدنی و سلامت این استان، اظهار کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت تفاهمنامهها، مشارکت خیرین و بهرهگیری از توانهای بومی استان، نقش مؤثری در توسعه فضاها و تجهیزات ورزشی و ارتقای کیفیت فعالیتهای تربیتبدنی دارد.
وی عنوان کرد: سیاستهای اصلی حوزه تربیتبدنی و سلامت با رویکرد کیفیتبخشی، فراگیری، علمیمحوری، برنامهمحوری و ارزشمداری طراحی شده و هدف آن، تقویت نشاط، سرزندگی و مهارتهای حرکتی دانشآموزان در کنار حفظ و ارتقای سلامت آنان است؛ همچنین مشارکت خانوادهها و مدیریت یکپارچه میادین ورزشی از اولویتهای جدی ما به شمار میرود.
جعفری با اشاره به رویکردهای دولت چهاردهم، تصریح کرد: توسعه عدالت آموزشی و تربیتی و کیفیتبخشی، دو محور اساسی برنامههای وزارت آموزش و پرورش است که در حوزه ورزش و سلامت نیز بهصورت ویژه دنبال میشود؛ بر همین اساس، توسعه فضاهای ورزشی مدارس، تأمین تجهیزات و بهروزرسانی محتوای آموزشی در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: سرانه فضاهای ورزشی دانشآموزی کشور در سالهای اخیر روند افزایشی داشته و بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، هدفگذاری رسیدن به یک مترمربع برای هر دانشآموز است؛ استان هرمزگان نیز با مشارکت فعال مسئولان، دهیاریها، خیرین و نهادهای محلی، گامهای مؤثری در این مسیر برداشته و در برخی مناطق به سرانههای قابل توجهی دست یافته است.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح پایش فضاهای ورزشی مدارس کشور بیان کرد: این سامانه امکان رصد دقیق وضعیت فضاها و تجهیزات ورزشی را در سطح مدارس، مناطق و استانها فراهم کرده و مبنای تصمیمگیری برای تخصیص عادلانه اعتبارات و توسعه متوازن فضاهای ورزشی خواهد بود؛ رونمایی ملی از این طرح بهزودی با حضور وزیر آموزش و پرورش انجام میشود.
وی افزود: در حوزه منابع انسانی نیز برنامهریزی جامعی برای جبران کمبود معلمان تربیتبدنی و مراقبان سلامت از مسیر جذب دانشگاه فرهنگیان، آزمونهای استخدامی و بهرهگیری از ظرفیت استعدادهای برتر ورزشی انجام شده و همزمان، دورههای گسترده توانمندسازی و ارتقای کیفیت برای معلمان و آموزگاران پایه در حال اجراست.
جعفری در پایان با اشاره به استمرار طرح شهید سردار سلیمانی، گفت: توسعه، بهسازی و استانداردسازی فضاهای ورزشی مدارس، همراه با ارزشیابی نوین در تربیتبدنی و تمرکز بر مهارتآموزی ورزشی، از برنامههای محوری ماست و سالن ورزشی فوتسال شهرک ورزشی شهید سلیمانی را ظرفیتی ماندگار برای آینده ورزش دانشآموزی استان هرمزگان میدانیم.
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