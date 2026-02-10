حجت الاسلام والمسلمین جابر عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یومالله ۲۲ بهمن، یادآور طلوع فجر آزادی، استقلال و عزت ملت بزرگ ایران و تجلی اراده الهی در پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) است؛ روزی که ملت ایران با وحدت، ایمان و ایستادگی، طومار ظلم و استبداد را درهم پیچید و مسیر عزت و سربلندی را برای همیشه تاریخ گشود.
وی افزود: امروز نیز در شرایط حساس و سرنوشتساز کنونی، حضور پرشور و آگاهانه مردم در صحنه، پاسخی قاطع به دشمنان انقلاب و تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای بلند امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) و شهدای والامقام است.
امام جمعه شهرستان بیله سوار گفت: اینجانب از عموم مردم شریف، غیرتمند و ولایتمدار شهرستان بیلهسوار، اعم از جوانان، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان و تمامی اقشار جامعه دعوت مینمایم با حضور پرشکوه و دشمنشکن خود در راهپیمایی عظیم یومالله ۲۲ بهمن، بار دیگر حماسهای ماندگار از وحدت، بصیرت و اقتدار اسلامی را رقم زنند.
عزیزی بیان کرد: حضور شما مردم آگاه، پشتوانهای محکم برای انقلاب اسلامی و پیامآور عزت، اقتدار و امید برای آینده این مرز و بوم خواهد بود.
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