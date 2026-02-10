به گزارش خبرگزاری مهر، امیر لامعی جوان با اشاره به تخصیص ۸۵ درصدی اعتبار مصوب سفر رییسجمهور اظهار کرد: سهم استان در گام نخست نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی به طور کامل تحقق یافت.
وی افزود: اختصاص ۱۷ هزار میلیارد ریال به آموزش و پرورش استان در سفر رییسجمهور به اردبیل طی سه سال مصوب شد که اعتبار امسال چهار هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال بود و تاکنون ۸۵ درصد آن محقق شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل بیان کرد: بحث نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی از سوی رییسجمهور با جدیت پیگیری میشود، چرا که معتقد است اصلاح مملکت از مسیر آموزش صحیح دانشآموزان اتفاق میافتد و نسل آینده میتواند کشور را به نحو احسن اداره کند.
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