به گزارش خبرگزاری مهر، امیر لامعی جوان با اشاره به تخصیص ۸۵ درصدی اعتبار مصوب سفر رییس‌جمهور اظهار کرد: سهم استان در گام نخست نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی به طور کامل تحقق یافت.

وی افزود: اختصاص ۱۷ هزار میلیارد ریال به آموزش و پرورش استان در سفر رییس‌جمهور به اردبیل طی‌ سه سال مصوب شد که اعتبار امسال چهار هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال بود و تاکنون ۸۵ درصد آن محقق شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل بیان کرد: بحث نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی از سوی رییس‌جمهور با جدیت پیگیری می‌شود، چرا که معتقد است اصلاح مملکت از مسیر آموزش صحیح دانش‌آموزان اتفاق می‌افتد و نسل آینده می‌تواند کشور را به نحو احسن اداره کند.