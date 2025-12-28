صالحی: ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای مدارس خلخال تصویب شد

عزیزالله صالحی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۱۵ میلیارد تومان اعتبار از محل کمیته برنامهریزی شهرستان خلخال برای ساخت، نوسازی و تجهیز مدارس تأمین شده است؛ اظهار کرد: این منابع مالی در راستای تحقق نهضت توسعه عدالت آموزشی هزینه خواهد شد و نقش مؤثری در بهبود شرایط فضاهای آموزشی منطقه دارد.
وی با اشاره به وضعیت اعتبارات آموزشی در شهرستان افزود: خلخال در جذب اعتبارات مصوب کمیته برنامهریزی، جایگاه نخست استان اردبیل را به خود اختصاص داده که بیانگر نگاه حمایتی مسئولان به حوزه آموزش و پرورش است.
مدیر آموزش و پرورش خلخال، مشارکت مردم، خیرین مدرسهساز و همکاری دستگاههای اجرایی را عامل اصلی این موفقیت دانست و تصریح کرد: توسعه زیرساختهای آموزشی نیازمند همافزایی و تعامل همهجانبه است.
صالحی در پایان با تقدیر از حمایتهای فرماندار شهرستان خلخال بیان کرد: این اعتبار با پشتیبانی فرماندار در جلسه کمیته برنامهریزی به پروژههای ساخت، نوسازی و تجهیز مدارس اختصاص یافت و روند اجرای طرحهای آموزشی را شتاب خواهد بخشید.
