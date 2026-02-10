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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

قطع آب و برق در برخی مناطق سوریه؛ کمک‌های غذایی محدود است

قطع آب و برق در برخی مناطق سوریه؛ کمک‌های غذایی محدود است

در سایه تداوم کشتار، غارت و بی ثباتی در سوریه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به اوضاع نابه سامان این کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد، بر اساس اطلاعات وارده تا تاریخ ۳ فوریه نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر در حلب، حسکه و رقه به دلیل درگیری های مسلحانه میان عناصر رژیم جولانی و نیروهای قسد آواره شده اند.

وی اضافه کرد: قطعی برق همچنان ادامه دارد و به همین دلیل سیستم های پمپاژ آب نیز کار نمی کنند. سرویس های ارتباطی نیز به صورت مداوم کار نمی کنند و امدادرسانی های غذایی در این مناطق محدود هستند.

دوجاریک گفت: در بسیاری از مناطق روند آموزش همچنان متوقف شده است.

وی اضافه کرد: ما در خصوص گزارش های منتشر شده درباره غارت ۷۰ روستا در کوبانی و اطراف آن و تخریب خانه ها تحقق می کنیم. هنوز اطلاعاتی در این خصوص دریافت نکرده ایم.

لازم به ذکر است که چندی قبل عناصر وابسته به رژیم جولانی وارد شهرهای حسکه و حومه کوبانی در چارچوب توافق امضا شده با نیروهای قسد شدند.

از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون این کشور همچنان شاهد تداوم درگیری های مسلحانه، کشتار، غارت و بی ثباتی است.

کد مطلب 6744856

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