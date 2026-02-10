به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد، بر اساس اطلاعات وارده تا تاریخ ۳ فوریه نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر در حلب، حسکه و رقه به دلیل درگیری های مسلحانه میان عناصر رژیم جولانی و نیروهای قسد آواره شده اند.

وی اضافه کرد: قطعی برق همچنان ادامه دارد و به همین دلیل سیستم های پمپاژ آب نیز کار نمی کنند. سرویس های ارتباطی نیز به صورت مداوم کار نمی کنند و امدادرسانی های غذایی در این مناطق محدود هستند.

دوجاریک گفت: در بسیاری از مناطق روند آموزش همچنان متوقف شده است.

وی اضافه کرد: ما در خصوص گزارش های منتشر شده درباره غارت ۷۰ روستا در کوبانی و اطراف آن و تخریب خانه ها تحقق می کنیم. هنوز اطلاعاتی در این خصوص دریافت نکرده ایم.

لازم به ذکر است که چندی قبل عناصر وابسته به رژیم جولانی وارد شهرهای حسکه و حومه کوبانی در چارچوب توافق امضا شده با نیروهای قسد شدند.

از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون این کشور همچنان شاهد تداوم درگیری های مسلحانه، کشتار، غارت و بی ثباتی است.