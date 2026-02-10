افسر اسرائیلی: حماس همچنان قدرت عملیاتی بالایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، رسانه های عبری زبان به نقل از یک افسر بلندپایه ارتش رژیم صهیونیستی بدون ذکر نام وی گزارش دادند که حماس همچنان قدرت عملیاتی بالای خود را حفظ کرده است.

در این گزارش آمده است، نیروهای حماس به روشی شبیه نیروهای یگان ویژه رضوان حزب الله لبنان عمل می کنند.

مسئولان ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرده اند که نظامیان صهیونیست تاکنون بعد از گذشت بیش از ۲ سال هنوز نتوانسته های تونل های زیرزمینی مقاومت فلسطین در نوار غزه را نابود کننده و این مسأله به مثابه یک گره راهبردی به شمار می رود که زمان زیادی نیاز دارد.

با وجود امضای توافق آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی، اشغالگران اسرائیلی همچنان به حملات روزانه خود علیه نوار غزه ادامه می دهند.