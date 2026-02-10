به گزارش خبرگزاری مهر، در یکسال گذشته،جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر تقویت جایگاه بینالمللی و عمل به تعهدات بشردوستانه، دستاوردهای متعددی در سطح جهانی ثبت کرده است.
ارتباط مستمر و گزارشدهی به نهادهای بینالمللی
تهیه، ترجمه و ارسال مستمر گزارشهای فعالیتهای امداد، جوانان، داوطلبان، درمان و توانبخشی به دفتر منطقهای فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیبسرخ و هلالاحمر در خاورمیانه و شمال آفریقا وکمیته بینالمللی صلیبسرخ، از جمله اقدامات پایهای این جمعیت بود. همچنین، گزارشهای ویژهای مانند «بسته جامع خدمات نوروزی» و«گزارشهای روزانه عملیات بشردوستانه در دوران دفاع مقدس دوازدهروزه» به طور منظم ارائه شد. بازتاب بینالمللی این خدمات باانتشار پستهایی از سوی صفحه دفتر منطقهای فدراسیون در شبکه اجتماعی ایکس همراه بود.
همبستگی جهانی و بزرگداشت شهدای امدادگر
پس از شهادت امدادگران هلالاحمر، همدردی رسمی جمعیتهای ملی کشورهای مختلف از جمله بلژیک، فلسطین، انگلستان و کویت اعلام شد. پیامهای دبیرکل فدراسیون بینالمللی، آقای جاگان چاپاگان، درمحکومیت این حادثه انتشار یافت. همچنین، با پیگیریهای انجام شده، اسامی و تصاویر شهدای امدادگر این جمعیت در ورودی مقر فدراسیون در ژنو نصب و در بخش یادبود وبسایت رسمی نهضت بینالمللی درج شد.
برگزاری رویدادها و کنفرانسهای بینالمللی
برگزاری مراسم روز جهانی صلیب سرخ و هلالاحمر با حضور رئیسجمهور، سفرا و نمایندگان سازمانهای بینالمللی، همچنین «کنگره بینالمللی ۳۱۰۰ شهید امدادگر دفاع مقدس و مقاومت» با حضور شهید سپهبد حاجعلی سلامی و نمایندگان نهادهای بینالمللی، از رویدادهای شاخص این دوره بود. علاوه بر این، «اولین کنفرانس بینالمللی معلولیت و توانبخشی فیزیکی نهضت بینالمللی» با تشکیل دبیرخانه دائمی، برگزار شد.
اجرای پروژههای نوآورانه و توسعه خدمات
طرحهای نوآورانهای مانند «دستیار هوش مصنوعی سلامتیار اربعین حسینی(ع)» با بازتاب رسمی دفتر منطقهای فدراسیون، اجرا و گزارش آن منتشر شد. پروژههایی مانند «المپیاد آماده»، «طرحهای تکامل سازمان جوانان» و «پویش خانهات آباد» نیز به نهادهای بینالمللی گزارش داده شد. در حوزه توانبخشی، برنامههای ارائه خدمات دراستانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران اجرا گردید.
توانمندسازی و آموزش تخصصی
دورهها و کارگاههای آموزشی مشترکی در موضوعاتی چون«توانبخشی زودهنگام در شرایط اضطراری»، «حمایت روانی-اجتماعی (MHPSS)» و «حقوق بینالملل بشردوستانه» برای نیروهای داوطلب و کارکنان جمعیت برگزار شد. مسابقات شبیهسازی دادرسی دیوان کیفری بینالمللی (موت کورت) و چاپ کتابها و مجموعه مقالات تخصصی نیز در دستور کار قرار داشت.
پیگیری حقوقی نقضهای بشردوستانه و اقدامات حمایتی
این جمعیت با صدور بیانیهها و مستندسازی موارد نقض حقوق بشردوستانه در غزه، لبنان و همچنین در جریان «دفاع مقدس دوازدهروزه»، اقدامات پیگیرانهای انجام داد. مستندات تهیهشده به نهادهایی مانند کمیته بینالمللی صلیبسرخ، دیوان کیفری بینالمللی،وزارت امور خارجه و دیوان بینالمللی دادگستری ارائه شد. نامههایی نیز به دادستان دیوان کیفری بینالمللی و رئیس کمیته بینالمللی صلیبسرخ در خصوص این نقضها و شهادت امدادگران ارسال گردید. علاوه بر این، طرح شکایت از رژیم صهیونیستی و رئیسجمهور آمریکا در محاکم داخلی ایران پیگیری شد.
جلب کمکهای بینالمللی و توسعه پایدار
جمعیت هلالاحمر در جلب و هدایت کمکهای بینالمللی پس از جنگت حمیلی اخیر و همچنین اجرای طرحهای اقتصادی مانند نصب خط تولید پتوی گردباف در «کارخانه نساجی هلال ایران» با استفاده ازبودجه صندوق اتحاد سرمایهگذاری جمعیتهای ملی (NSIA) برای ایجاد درآمد پایدار، فعالیت داشته است.
فعالیتهای یکسال گذشته جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایراننشاندهنده تحرک چشمگیر این نهاد در عرصه بینالمللی، با محوریت عمل بشردوستانه، آموزش، توسعه پایدار و پیگیری قاطعانه حقوق قربانیان نقضهای حقوق بینالملل است. این اقدامات، جایگاه ایران را در نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلالاحمر تقویت کرده است.
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