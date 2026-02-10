به گزارش خبرگزاری مهر، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد اعلام کرد که روز چهارشنبه، ۲۲ بهمن‌ماه، مصادف با چهل و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تمامی پروازهای این فرودگاه مطابق با ساعت مندرج در بلیت انجام می‌شود.

روابط عمومی فرودگاه مهرآباد از تمامی مسافران محترم درخواست کرد با توجه به برگزاری مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن و بسته بودن مسیرهای منتهی به میدان آزادی، برای رسیدن به فرودگاه از مسیرهای جایگزین شامل اتوبان شهید ستاری و جاده مخصوص استفاده کنند.

همچنین از همشهریان محترم خواسته شده با لحاظ کردن ترافیک احتمالی، جهت رسیدن به موقع به فرودگاه برنامه‌ریزی کنند و حداقل یک ساعت قبل از پرواز برای انجام تشریفات قبل از پرواز در فرودگاه حضور یابند.