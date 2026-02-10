  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

پروازهای فرودگاه مهرآباد در ۲۲ بهمن طبق برنامه انجام می‌شود

پروازهای فرودگاه مهرآباد در ۲۲ بهمن طبق برنامه انجام می‌شود

مسافران فرودگاه مهرآباد در ۲۲ بهمن مسیر جایگزین اتوبان شهید ستاری یا جاده مخصوص را انتخاب کنند تا پروازها طبق ساعت بلیت انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرودگاه بین‌المللی مهرآباد اعلام کرد که روز چهارشنبه، ۲۲ بهمن‌ماه، مصادف با چهل و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تمامی پروازهای این فرودگاه مطابق با ساعت مندرج در بلیت انجام می‌شود.

روابط عمومی فرودگاه مهرآباد از تمامی مسافران محترم درخواست کرد با توجه به برگزاری مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن و بسته بودن مسیرهای منتهی به میدان آزادی، برای رسیدن به فرودگاه از مسیرهای جایگزین شامل اتوبان شهید ستاری و جاده مخصوص استفاده کنند.

همچنین از همشهریان محترم خواسته شده با لحاظ کردن ترافیک احتمالی، جهت رسیدن به موقع به فرودگاه برنامه‌ریزی کنند و حداقل یک ساعت قبل از پرواز برای انجام تشریفات قبل از پرواز در فرودگاه حضور یابند.

کد مطلب 6745165
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها