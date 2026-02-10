به گزارش خبرنگار مهر، بهمن‌نوری ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از هشتمین مرکز پرتودهی کشور در استان خراسان شمالی و در شهرستان شیروان با بیان اینکه تمامی دستگاه های به کار رفته در این سایت به دست توانای جوانان کشورمان است گفت: باید به این دستاورد خود بالید و افتخار کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید این دستاوردها را برای مردم تشریح کرد و جوانان را با این افتخارات آشنا کرد ، افزود: ما با تکیه بر دانش جوانان از هر گونه وابستگی بی نیاز هستیم.

استاندار خراسان شمالی به تولید بیش از یک‌میلیون محصول کشاورزی با ۵۰ همت در استان اشاره کرد و ادامه داد: ۳۰ درصد از این محصولات دور ریز می شوند که می توان با آشنایی هر چه بیشتر کشاورزان با مزایای پرتودهی در کاهش این دور ریز ها موفق عمل کرد.

نوری با بیان اینکه افتتاح این مرکز یکی از دستاوردهای بزرگ انرژی هسته ای است که امروز مردم استان ما از آن بهره مند شدند گفت: مزایای انرژی هسته ای بیش از آن چیزی است که دشمنان ما همواره تلاش دارند به آن دست پیدا نکنیم .

وی گفت: اگر بتوانیم‌محصولات‌کشاورزی مان را قبل از عرضه به بازار به این مرکز منتقل کنیم و پرتو دهی را انجام‌دهیم، آفت زدایی کنیم و ماندگاری آنها را بالا ببریم، طبیعی است که دور ریز و هدر رفت محصولات کاهش می یابد.

نوری با اشاره به اینکه افزایش امید برای تولید محصولات کشاورزی یکی دیگر از مزایای افتتاح این مرکز برای استان است افزود: جوانان ما با این امید به کشاورزی ‌تولید محصول با کیفیت روی می آورند.