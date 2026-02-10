مدیر مسئول روزنامه جوان به جرم توهین سیاسی محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی، سخنگوی دادگاه هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی گفت: در شکایت آقای حمید رسایی، آقای محمدجواد اخوان به توهین در یادداشت مورخ ۱۸ تیر ۱۴۰۴ با تیتر "مرجفون سیاسی بدتر از مزدور بیگانه" متهم است.

در بخشی از این یادداشت جوان نوشته است: مرجفون سیاسی که در روزهای جنگ و شهادت صدها هموطن فرصت خودنمایی نداشتند، با اتمام جنگ به تخریب رقبای سیاسی خود رو آورده‌اند تا متاعی اندک از این تفرقه‌افکنی برای خود بیندوزند. حمید رسایی و یک نماینده شورای شهر در رشت که رفتاری در حد یک اراذل سیاسی از خود نشان داده از این جمله‌اند.

جنگ به ما یک سرمایه سترگ اجتماعی داد. این سرمایه ملی، اما این روزها از سوی بادها و نجواهای ناموافق و دشمن شادکن، تهدید می‌شود. جمعی از آن سوی بام افتاده و به رسم همیشگی‌شان وادادگی پیشه کرده و برای دولت نسخه تسلیم مقابل امریکا می‌پیچند و برخی دیگر از این سو قیچی دشمن را تیز می‌کنند! مصداق این قیچی تیزکردن‌ها مواضع دو نماینده یکی در شورای شهر رشت و دیگر در مجلس شورای اسلامی است.

مدیرمسئول روزنامه جوان در دفاعیات خود از انتشار این مطلب در دادگاه گفت: نقد اصلی مطلب روزنامه در چارچوب نقد سیاسی مشروع و مسئولانه بوده است نه توهین مستقیم به شخص شاکی، بلکه انتقاد از رفتار سیاسی ایشان و تقلیل جایگاه نمایندگی مجلس بوده است. ما از اقدام اقای رسایی که با ، نشر و ریتوییت محتوای تحقیرامیز یک هجونویسی کشور آذربایجان و معاند جمهوری اسلامی ایران، بالاترین مقام اجرایی کشورمان را مورد تمسخر قرارداده و تحقیر کرده، انتقاد کردیم . صفت «اراذل سیاسی» به شخص شاکی نبوده بلکه انتقاد از تنزل جایگاه و اعتبار نمایندگی ایشان به سطح فردی خارجی معاند و سخیف است.

اخوان همچنین افزود: روزنامه جوان علی رغم آنکه جزو رسانه‌های منتقدان دولت طبقه بندی می‌شود اما در موضوعات کلان و ملی منافع ملی و مصالح کشور را بر نگاه‌های جناحی و سیاسی غلبه می‌دهد. از سویی باید توجه داشت که اخیرا رهبر معظم انقلاب به همه نخبگان به ویژه نمایندگان مجلس، در خصوث پرهیز از توهین به رییس جمهور تذکر جدی دادند و مطلب آقای رسایی علیه ریاست جمهور از مصادیق همین تذکر خواهد بود.

وی افزود: هنگامی که یک نماینده مجلس، که خود در جایگاه دفاع از منافع کشور است اقدام توهین آمیز یک معاند خارجی را تایید میکنند روزنامه وظیفه حرفه ای و اجتماعی خود را نقد چنین رفتاری میداند. در این نقد، قصد اصلاح رفتار بر قصد اهانت غلبه دارد و سوء نیت مجرمانه در کار نبوده است.

هیات منصفه بعد از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت آرا ، آقای اخوان را مجرم شناختند اما مستحق تخفیف دانستند.

به گفته سخنگوی هیئت منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه امروز همچنین اتهام های مدیران مسئول سایت دیده بان ، خبرآنلاین ، افکارنیوز ،تابناگ ،رویداد ۲۴،رسانه نگاران خوب اندیش و خانم زهرا اینچه درگاهی، به اتهام. انتشار غیرمجاز محتوای پرونده قبل از صدور حکم، به ریاست قاضر ترابی گلسفید بررسی و دادگاه با توجه به محتوای پرونده و دفاعیات متهمان، به اتفاق آرا آنان را مجرم نشناختند.

مدیران مسئول سایت دیده بان، خبرآنلاین، افکارنیوز، تابناک، رویداد ۲۴ و وکیل رسانه نگاران خوب اندیش نیز در دفاعیات خود با اشاره به رسالت رسانه ای خود تاکید کردند مطالب را به نقل از رسانه و مقام رسمی نقل کرده اند.

نصراللهی در پایان گفت: رای نهایی دادگاه های مذکور که به ریاست آقایان قاضی بابایی و ترابی گل سفید در شعبه های پنجم و اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، متعاقباً صادر خواهند شد.