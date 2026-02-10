پیام نماینده ولی فقیه و استاندار سیستان و بلوچستان به مناسبت ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی نماینده ولی فقیه و منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان به مناسبت چهل و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی پیام مشترک منتشر کردند.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ سوره آل عمران/ آیه ۱۳۹

ایام‌الله دهه مبارک فجر، یادآور پیوند مبارک خیزش ضد استبدادی و ظلم ستیزانه ملت و اراده الهی است. ایام مبارکی که انقلاب ملت مسلمان ایران تحت رهبری حکیمانه امام خمینی(ره) به پیروزی رسید. انقلابی که انفجار نور، معجزه قرن و بر هم زننده قطب‌بندی‌های پوشالی حاکم بر دنیا بود.

مردم غیرتمند ایران در نقاط مختلف کشور از هر مذهب و قومیتی با اتحاد و انسجام در برابر دشمنان و رژیم طاغوت ایستادند آن هم در موقعیتی که استکبار جهانی هیچ‌گاه گمان نمی‌کرد انقلاب اسلامی به پیروزی برسد و جغرافیای ایران را جزیره‌ای امن برای خود می‌دانستند. امروز نیز قدرت‌نمایی‌های جنون‌آمیز و متکبرانه سران استکبار به ویژه آمریکای جنایتکار، در برابر قدرت ایمان و سیل عظیم حضور در صحنه ملت بصیر ایران اسلامی رو به نابودی خواهد رفت.

اینجانبان ضمن ‌پاسداشت ایام‌الله دهه مبارک فجر و چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یاد و خاطره امام خمینی(قدس الله نفسه الزکیه)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جبهه مقاومت و به ویژه شهدای مظلوم دفاع از امنیت که در حوادث تروریستی امریکایی صهیونیستی دی‌ماه، دعوت حق را لبیک گفتند، گرامی می‌داریم. امید واثق داریم که ملت عظیم الشأن ایران اسلامی هم‌چون حماسه ۲۲ دی‌ماه، ‌باری دیگر یکی از پرشورترین و بزرگ‌ترین حماسه‌ها را در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲بهمن خواهند آفرید و عظمت و خروش انقلابی خود را در حمایت از نظام الهی جمهوری اسلامی ایران در مقابل چشمان جهانیان به نمایش خواهند گذاشت.