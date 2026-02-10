تعیین و ثبت عرصه و حریم شش اثر تاریخی کرمانشاه

داریوش فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: عرصه و حریم شش اثر تاریخی ثبت ملی‌شده در سطح استان کرمانشاه به‌صورت دقیق تعیین و ثبت شد.

وی افزود: این آثار شامل تپه باستانی گنج‌دره هرسین، تپه‌بور جوانرود (روستای تپه‌بور)، تپه طلسم دالاهو (روستای طلسم)، تپه کلگاه زمان سنقر و کلیایی، گوردخمه دکان داوود سرپل‌ذهاب و خانه مرادی بیستونی در شهر کرمانشاه هستند که هر یک دارای پیشینه تاریخی و باستانی متفاوتی‌اند.

فرمانی تصریح کرد: در تمامی این آثار، خط عرصه و حریم به‌صورت علمی و میدانی مشخص شده و هرگونه عملیات عمرانی، ساخت‌وساز یا مداخله فیزیکی باید کاملاً خارج از محدوده عرصه و حریم مصوب انجام شود و رعایت کامل ضوابط ابلاغی الزامی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه تأکید کرد: صیانت از آثار تاریخی ثبت ملی شده به‌منزله حفظ هویت فرهنگی، تاریخی و تمدنی مردم این استان است و پایش مستمر آثار با همکاری کارشناسان و نهادهای مربوطه ادامه دارد.

وی در پایان گفت: حفاظت از میراث‌فرهنگی، نه صرفاً یک وظیفه سازمانی بلکه رسالتی ملی است و باید با مشارکت مردم، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سطح استان کرمانشاه نهادینه شود.