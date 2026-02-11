دریافت 12 MB کد مطلب 6745982 https://mehrnews.com/x3bmG7 ۲۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۹ کد مطلب 6745982 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۹ رونمایی از پهبادهای ساقطشده دشمن درجنگ ۱۲روزه پهپادهای ساقطشده دشمن در جنگ ۱۲روزه ایران را در این ویدیو مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط شبی که شعارها شعر شد/ تولد «این بانگ آزادیست» در کوچههای تهران مردم زنجان در مسیر خلق حماسه وحدت ملی تجمع تدریجی مردم کرمانشاه در میدان انقلاب پیش از راهپیمایی ۲۲ بهمن برچسبها شهر تهران انقلاب اسلامی ایران راهپیمایی 22 بهمن
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