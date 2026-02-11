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کد مطلب 6745982
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۲۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۹

رونمایی از پهبادهای‌ ساقط‌شده‌ دشمن درجنگ ۱۲روزه

رونمایی از پهبادهای‌ ساقط‌شده‌ دشمن درجنگ ۱۲روزه

پهپادهای‌ ساقط‌شده‌ دشمن در جنگ‌ ۱۲روزه ایران را در این ویدیو مشاهده می‌کنید.

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