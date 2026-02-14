به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد پیرحیاتی ظهر امروز شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: پویش «کودکان سایبری» از سال ۱۳۹۹ باهدف افزایش آگاهی و مهارتهای ایمنی در فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان آغاز شد و طی پنج دوره گذشته توانسته است نقش مؤثری در آموزش مفاهیمی همچون حریم خصوصی، احترام دیجیتال، رفتار مسئولانه و شناخت تهدیدات آنلاین ایفا کند.
وی افزود: باتوجهبه گسترش حضور کودکان در فضای مجازی و افزایش تهدیداتی نظیر لینکهای فیشینگ، بدافزارها، آزار سایبری، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و وابستگی به بازیها و شبکههای اجتماعی، اجرای ششمین دوره این پویش با رویکردی نوین تعاملی و خانوادهمحور در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس پلیس فتا لرستان، ادامه داد: این پویش از ۲۵ تا ۳۰ بهمنماه با شعار با «کودکان، ایمنتر در دنیای دیجیتال» برگزار میشود و هدف آن تبدیل کودکان از کاربران منفعل به کاربران آگاه مسئول و توانمند در فضای آنلاین است.
سرهنگ پیرحیاتی، گفت: از جمله مهمترین اهداف این پویش میتوان به افزایش سواد رسانهای دانشآموزان، ترویج فرهنگ استفاده ایمن از فناوری کاهش آسیبهای اجتماعی مرتبط با فضای مجازی و ایجاد شبکهای از سفیران نوجوان امنیت سایبری در مدارس اشاره کرد.
وی تصریح کرد: در این پویش آموزش حقوق و قوانین دیجیتال به زبان ساده، ارتقای تعامل مثبت میان والدین و فرزندان در استفاده از رسانههای هوشمند آموزش تشخیص اخبار جعلی و قریبهای سایبری و تقویت روحیه مسئولیتپذیری در گزارش تهدیدات آنلاین موردتوجه ویژه قرار دارد.
