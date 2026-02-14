  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

پویش ملی «کودکان سایبری» در لرستان اجرا می‌شود

پویش ملی «کودکان سایبری» در لرستان اجرا می‌شود

خرم‌آباد - رئیس پلیس فتا لرستان از اجرای پویش ملی «کودکان سایبری» با شعار «کودکان، ایمن‌تر در دنیای دیجیتال» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد پیرحیاتی ظهر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: پویش «کودکان سایبری» از سال ۱۳۹۹ باهدف افزایش آگاهی و مهارت‌های ایمنی در فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان آغاز شد و طی پنج دوره گذشته توانسته است نقش مؤثری در آموزش مفاهیمی همچون حریم خصوصی، احترام دیجیتال، رفتار مسئولانه و شناخت تهدیدات آنلاین ایفا کند.

وی افزود: باتوجه‌به گسترش حضور کودکان در فضای مجازی و افزایش تهدیداتی نظیر لینک‌های فیشینگ، بدافزارها، آزار سایبری، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و وابستگی به بازی‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اجرای ششمین دوره این پویش با رویکردی نوین تعاملی و خانواده‌محور در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس پلیس فتا لرستان، ادامه داد: این پویش از ۲۵ تا ۳۰ بهمن‌ماه با شعار با «کودکان، ایمن‌تر در دنیای دیجیتال» برگزار می‌شود و هدف آن تبدیل کودکان از کاربران منفعل به کاربران آگاه مسئول و توانمند در فضای آنلاین است.

سرهنگ پیرحیاتی، گفت: از جمله مهم‌ترین اهداف این پویش می‌توان به افزایش سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان، ترویج فرهنگ استفاده ایمن از فناوری کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با فضای مجازی و ایجاد شبکه‌ای از سفیران نوجوان امنیت سایبری در مدارس اشاره کرد.

وی تصریح کرد: در این پویش آموزش حقوق و قوانین دیجیتال به زبان ساده، ارتقای تعامل مثبت میان والدین و فرزندان در استفاده از رسانه‌های هوشمند آموزش تشخیص اخبار جعلی و قریب‌های سایبری و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در گزارش تهدیدات آنلاین موردتوجه ویژه قرار دارد.

کد مطلب 6748543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها