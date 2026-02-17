سطح فنی لیگ برتر تکواندو بالا بود/ دنبال کسب چهارمین مدال طلا هستم

امیرسینا بختیاری ملی‌پوش تیم شهرداری ورامین پس از کسب سومین مدال طلای متوالی خود در لیگ برتر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در هفته سوم لیگ برتر موفق شدم همانند دو هفته گذشته مدال طلا را کسب کنم تا در سه هفته متوالی عنوان نخست این رقابت ها را در وزن ششم کسب کنم. امیدوارم در هفته هم همین نتیجه را تکرار کرده و چهارمین طلای متوالی را به دست بیاورم.

وی با اشاره به سطح کیفی رقابت‌ها افزود: امسال سومین سالی است که لیگ برتر به صورت گرندپری برگزار می‌شود و واقعاً مسابقات از سطح فنی بسیار بالایی برخوردار است. تکواندوکار باید از هر نظر آماده باشد. خوشبختانه شرایط بدنی‌ام مناسب است و امیدوارم این روند ادامه‌دار باشد و بتوانم این درخشش‌ها را در میادین بین‌المللی هم تکرار کنم.

بختیاری درباره عملکرد ملی‌پوشان در این هفته از رقابت‌ها گفت: خدا را شکر همه بچه‌ها عملکرد خوبی داشتند. سطح مسابقات بالا بود و بازیکنان توانستند بهترین استفاده را از فرصت‌های خود ببرند. رقابت‌ها فشرده و سنگین بود اما در نهایت موفق شدم پیروز میدان باشم.

وی در ارزیابی عملکرد تیمی نیز اظهار داشت: در هفته گذشته امتیاز عقب بودیم اما با تلاش و همدلی بچه‌ها شرایط را جبران کردیم. تیم عملکرد قابل قبولی داشت و همه توان خود را گذاشتیم. از عملکرد شخصی‌ام نسبتاً راضی هستم، هرچند هنوز با آمادگی ایده‌آل فاصله دارم و جای پیشرفت زیادی دارم.

ملی‌پوش وزن ۶۸- کیلوگرم کشورمان درباره برنامه‌های پیش رو و مسیر انتخابی المپیک خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله تمام تلاشمان را می‌کنیم؛ چه از طریق رنکینگ و چه از مسیر گرنداسلم به سهمیه المپیک برسیم. آخرین فرصت برای رسیدن به ترکیب تیم ملی مسابقات انتخابی است و باید با تمرکز کامل وارد شویم. شرایط تیم ملی بسیار خوب است؛ تمرینات منظم، برنامه‌ریزی‌شده و اصولی برگزار می‌شود و امیدوارم در نهایت بهترین نتیجه برای تکواندو ایران رقم بخورد.

وی در پایان با اشاره به مسابقات آینده گفت: برنامه بعدی ما حضور در یک تورنمنت پیش از عید یا بلافاصله پس از آن است و هدف اصلی‌مان کسب کامل ۲۰ امتیاز این رقابت‌هاست تا جایگاه‌مان را در رنکینگ تثبیت کنیم و با آمادگی بیشتر مسیر موفقیت را ادامه دهیم.