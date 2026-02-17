صدور پروانه اشتغال برای ۲۰۶ مهندس در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حامی در سخنانی با اشاره به صدور پروانه اشتغال برای ۲۰۶ نفر از متقاضیان حوزه مهندسی ساختمان در سال جاری، اظهار داشت: این افراد پس از شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان و کسب حدنصاب نمره قبولی، موفق به دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی شدهاند.
وی افزود: برگزاری آزمونهای تخصصی و صدور پروانه فعالیت، نقش مهمی در ساماندهی فعالیتهای مهندسی، ارتقای کیفیت ساختوساز و همچنین ایجاد فرصتهای شغلی برای نیروهای متخصص دارد.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لرستان، تأکید کرد: حمایت از اشتغال مهندسان و تسهیل فرایندهای حرفهای از اولویتهای این اداره کل است و این روند در راستای توسعه بخش ساختمان و افزایش کیفیت خدمات مهندسی ادامه خواهد داشت.
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