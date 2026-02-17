  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

صدور پروانه اشتغال برای ۲۰۶ مهندس در لرستان

صدور پروانه اشتغال برای ۲۰۶ مهندس در لرستان

خرم‌آباد - معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان از صدور پروانه اشتغال برای ۲۰۶ نفر از متقاضیان حوزه مهندسی ساختمان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حامی در سخنانی با اشاره به صدور پروانه اشتغال برای ۲۰۶ نفر از متقاضیان حوزه مهندسی ساختمان در سال جاری، اظهار داشت: این افراد پس از شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان و کسب حدنصاب نمره قبولی، موفق به دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی شده‌اند.

وی افزود: برگزاری آزمون‌های تخصصی و صدور پروانه فعالیت، نقش مهمی در ساماندهی فعالیت‌های مهندسی، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی برای نیروهای متخصص دارد.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی لرستان، تأکید کرد: حمایت از اشتغال مهندسان و تسهیل فرایندهای حرفه‌ای از اولویت‌های این اداره کل است و این روند در راستای توسعه بخش ساختمان و افزایش کیفیت خدمات مهندسی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6751374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها