خبرگزاری مهر-گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

پایان «فجر ۴۴» همراه با حواشی و انتقاد

چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر از روز ۱۱ بهمن برای اهالی رسانه و منتقدان در پردیس سینمایی ملت و از روز ۱۲ بهمن در سینماهای مردمی آغاز به کار کرد.

از حواشی این دوره از جشنواره می‌توان به برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه هنرمندان اشاره کرد که سبب شد این دوره فیلم فجر تحت شعاع قرار گیرد و بسیاری از هنرمندان نیز در فتوکال و نشست‌های خبری فیلم‌هایشان شرکت نکنند. همچنین، برخی کارگردانان نیز در نشست‌های خبری موضع‌گیری‌هایی درباره عملکرد برخی از همکارانشان داشتند که از آن جمله می‌توان به سخنان محمدحسین مهدویان در نشست خبری «نیم شب» اشاره کرد که در صحبت هایش بر موضع‌گیری ملی‌گرایانه، اندوه از دست دادن هموطنان و انتقاد از همکاران سینمایی‌اش تاکید داشت. صحبت های مهدویان با حواشی و پاسخ هایی از طرف برخی از هنرمندان همراه بود.

مهدویان در نشست خبری فیلمش وطن‌پرستی را تنها شعار مشروع در سینما دانست و تأکید کرد که مرزبان فرهنگ است و در برابر «تهاجم بیگانه» تا پای جان می‌ایستد.

بابک خواجه پاشا کارگردان فیلم «سرزمین فرشته ها» نیز در مراسم اختتامیه جشنواره از فضای نامناسبی که برخی از افراد نسبت به حضور هنرمندان در جشنواره به وجود آوردند انتقاد کرد.

در دوره چهل و چهارم فیلم فجر، ۳۰ فیلم در بخش رقابتی «سودای سیمرغ» شرکت کردند. فیلم «خجستگانی که در جنگ ملاقات کرده‌ام» از امیرشهاب رضویان در روز اول جشنواره از دور رقابت کنار رفت و «عروس چشمه» فریدون نجفی جایگزین آن شد اما در میانه برگزاری جشنواره، «عروس چشمه» نیز انصراف داد و فیلم «آندو» جای آن را گرفت. بر همین اساس، فیلم «آندو» نیز از رقابت سودای سیمرغ کنار گذاشته شد.

تغییر در جدول نمایش و جابه‌جایی فیلم ها در طول روزهای جشنواره در پردیس ملت، اعلام نشدن اسامی داوران و نامزدهای جشنواره تا آخرین ساعت‌های نزدیک به مراسم اختتامیه از دیگر حواشی این دوره از جشنواره بود.

در این دوره «ایستاده در کنار تیمز» بهترین فیلم مستند و «تخطی» بهترین فیلم کوتاه جشنواره فجر شدند و سیمرغ دریافت کردند.

فیلم سینمایی «نیم‌شب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی حبیب والی‌نژاد بهترین فیلم از نگاه ملی (جایزه ویژه سردار شهید سلیمانی)، «حال خوب زن» بهترین فیلم اولی و «سرزمین فرشته‌ها» بهترین فیلم چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر شد. همچنین فیلم های «اسکورت» یوسف حاتمی کیا و «زنده شور» کاظم دانشی سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه مردمی را دریافت کردند.

نظر بازیگر سوری درباره مردم ایران و حجاب

در هفته ای که گذشت سلاف فواخرجی بازیگر سوری فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» پس از سفر به ایران و شرکت در جشنواره فیلم فجر یادداشتی را در صفحه شخصی خود منتشر و درباره تجربه سفرش به ایران، ارتباط با مردم و موضوع حجاب مطالبی را مطرح کرد.

در بخشی از یادداشت این بازیگر عرب آمده است:

«... تابستان امسال برای فیلمبرداری فیلمی که هم از نظر هنری و هم از نظر شخصی برایم عزیز است، به ایران رفتم. من به دلیل احترام به قوانین و آداب و رسوم کشور، روسری‌های مناسبی به همراه داشتم، همانطور که هر جا می‌روم این کار را می‌کنم؛ احترام، آزادی را کاهش نمی‌دهد، بلکه آن را تکمیل می‌کند.

در ایران، طیفی از سبک‌ها و مدها را دیدم: چادر مشکی کامل، حجاب سنتی، نیم‌حجابی که جلوی سر را نشان می‌دهد، و گاهی اوقات زنانی که در خیابان‌ها و رستوران‌ها روسری ندارند. من جامعه‌ای متنوع دیدم: مسلمانان از فرقه‌های مختلف، مسیحیان، ارمنی‌ها، اعراب، کردها، یهودیان، سکولارها و ملحدان.

در آنها علیرغم تفاوت‌هایشان، نگرانی برای یکدیگر و عشق به هنر و زندگی را احساس کردم. سیاست آنها امر خودشان است و نظام آنها امر خودشان است، اما آنچه برایم مهم است انسانیت، تمدن، هنر، سینمای آنها و اخلاق آنهاست که از آنها چیزی جز زیبایی ندیده‌ام.

به کسانی که مرا به خاطر حجابی که دارم یا ندارم سرزنش کردند و از فیلم و موضوع و موفقیتش چشم‌پوشی کردند، می‌گویم: هیچ‌کس چیزی را بر من تحمیل نکرده و هیچ‌کس هم در اینجا چیزی بر من تحمیل نخواهد کرد. من انتخاب می‌کنم که به مکان و زمان و مردم احترام بگذارم.

به‌عنوان یک بازیگر، دوست دارم جهان‌های دیگر را کشف کنم و لباس‌هایشان را با انگیزه شناخت و عشق بپوشم.پیش‌تر لباس‌های فلسطینی، اردنی، مصری، عمانی، تونسی، الجزایری، سودانی، مغربی، کردیِ عراقی و همچنین عباهای اماراتی و سعودی را پوشیده‌ام و حالا هم ایرانی... و همچنان به هر فرهنگی که به آن سر بزنم افتخار خواهم کرد.»

درگذشت عنایت بخشی بازیگری که ژنرال سینما لقب گرفت

در هفته‌ای که گذشت، عنایت بخشی بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون در ۸۰ سالگی درگذشت. این هنرمند پیشکسوت امسال، ۲ بار به دلیل مشکلات جسمی و عفونت در بیمارستان و بخش مراقبت های ویژه بستری شده بود.

مراسم تشییع پیکر این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون روز ۲۸ بهمن در پهنه رودکی مقابل تالار وحدت برگزار شد.

اکبر رحمتی یکی از هنرمندانی که در این مراسم حضور داشت، در سخنانی گفت: عنایت بخشی یکی از معصوم‌ترین‌ دوستان من بود و برخلاف نقش‌هایی که بازی می‌کرد، بسیار قلب رئوفی داشت. او در کارش بسیار حرفه‌ای و با احساس بود اما متاسفانه خیلی به کار او توجه نشد. عنایت بخشی بسیار ساده‌ زیست بود و در نهایت نیز مظلومانه مرد. عنایت بخشی ژنرال سینما بود اما متاسفانه قدر امثال ایشان را در زمان حیات‌شان نمی‌دانیم. او سال‌ها از فرزند معلولش با عشق نگهداری کرد درحالی که کسی از این موضوع خبر نداشت.

درگذشت فیلمبردار باسابقه سینما

اسفندیار شهیدی فیلمبردار پیشکسوت سینما نیز در هفته گذشته، درگذشت. مراسم خاکسپاری این هنرمند سینما یکشنبه ۲۶ بهمن در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار شد.

اسفندیار شهیدی از چهره‌های پیشکسوتی بود که در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر برای او مراسم نکوداشت برگزار شد که به دلیل بستری بودن در بیمارستان، نتوانست حضور پیدا کند و دخترش، نیلوفر شهیدی در این مراسم حضور داشت.

گمانه‌زنی‌ها برای فیلم‌های اکران نوروزی

در هفته‌ای که گذشت، مهدی کرم‌پور دبیر شورای صنفی نمایش در گفتگویی با یکی از رسانه ها از مصوبات جدید این شورا درباره تقسیم درآمد فروش سینما، بلیت شناور و برنامه‌ریزی برای اکران جدید سینماها خبر داد و گفت: متقاضیان اکران نوروزی درخواست خود را به شورا ارائه دهند. در ماه‌های اخیر به دلیل فشارهای اقتصادی که در نهایت منجر به حوادث دی‌ماه شد سینما دچار رکود اقتصادی بود که البته این شرایط فقط مختص سینما نبود و همه عرصه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف به نحوی با افت مواجه شدند اما سینما، تئاتر و دیگر حوزه‌های فرهنگی و هنری خیلی زودتر از سبد خانوارها حذف می‌شوند. با این وجود نکته مهم‌ این استکه افت فروش سینما به جز مسائل اقتصادی، به خود فیلم‌ها هم بستگی دارد.

وی درباره اینکه اکران بعدی از چه زمانی آغاز می‌شود و چه فیلم‌هایی متقاضی اکران هستند، بیان کرد: منتظر اعلام متقاضیان هستیم تا برای اکران نوروز تصمیم بگیریم. با توجه به اینکه امسال اکران نوروز و عید فطر یکی هستند، بنا داریم که اکران نوروز را از اسفند شروع کنیم و با بسته‌های تشویقی کمک خواهیم کرد که اسفند چندان در تاریخ اکران لحاظ نشود و نمایش فیلم‌ها ادامه‌دار باشد.

دبیر شورای صنفی نمایش خبر داد که اسامی قطعی فیلم‌های اکران نوروزی، احتمالاً هفته آینده مشخص خواهند شد.

فیلم‌های حاضر در جشنواره فیلم فجر، عموماً از گزینه‌های اکران نوروزی هستند که در این میان فیلم‌های «قایق سواری در تهران» رسول صدرعاملی، «استخر» سروش صحت، «اردوبهشت» محمد داوودی، «زنده‌شور» کاظم دانشی و «اسکورت» یوسف حاتمی‌کیا از گزینه‌های جدی‌تر اکران نوروز ۱۴۰۵ هستند.

همچنین، بر اساس گفته حمیدرضا جعفریان مدیر سازمان سینمایی سوره، فیلم «تاکسیدرمی» نیز از متقاضیان اکران نوروزی است.

تجدید چاپ ۲ کتاب داریوش مهرجویی

۲ رمان «سفر به سرزمین فرشتگان» و «آن رسید لعنتی» اثر داریوش مهرجویی که پیش از این در نشر دیگری منتشر شده بود، در نشر ثالث منتشر شد.

«سفر به سرزمین فرشتگان» رمان این کارگردان و فیلمنامه‌نویس چهارمین رمانی است که از او منتشر شده بود که پر از تصویر است. داریوش مهرجویی گویی در این رمان صحنه‌های فیلمی را با قدرت کلامش به تصویر می‌کشد؛ تصاویری زنده که تا مدت‌ها در ذهن خواننده باقی می‌مانند و شهرهای مختلف را به گونه‌ای توصیف می‌کند که خواننده شلوغی و سروصدای جایی مثل برادوی را انگار خود می‌شنود و تجربه می‌کند.

رمان «آن رسید لعنتی» داستان زندگی یک کارگردان سینما است. قهرمان قصه که فردی به اسم بهزاد جاوید است چند سال قبل سریالی برای تلویزیون ساخته که بسیاری به خاطر این سریال از او تقدیر می‌کنند و قرار می‌شود تلویزیون هزینه ساخت سریال را به او بدهد. به همین دلیل تغییراتی در زندگی ایجاد می‌کند. خانه عوض می‌کند و زیر بار قرض می‌رود. با گذشت زمان بهزاد متوجه می‌شود که از پول خبری نیست. این داستان، پروسه بی‌سرانجامی است که بهزاد جاوید می‌گذراند؛ دویدن‌های او از بخشی به بخش دیگر و از واحدی در صدا و سیما به واحدی دیگر و از استودیویی به استودیویی دیگر …