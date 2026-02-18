۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

مانور نظارتی مقابله با سموم تقلبی در مازندران برگزار شد

ساری- مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران از اجرای مانور سراسری نظارت برای مقابله با سموم تقلبی و صیانت از امنیت غذایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نادریان ظهر چهارشنبه در حاشیه اجرای مانور سراسری نظارت بر واحدهای گیاه‌پزشکی در این استان همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: این طرح با هدف تشدید کنترل‌ها، جلوگیری از عرضه سموم غیرمجاز و ارتقای امنیت غذایی طی روزهای ۲۷ و ۲۸ بهمن‌ماه برگزار شد.

مدیر حفظ نباتات استان مازندران اظهار کرد: در چارچوب این مانور سراسری که با هماهنگی سازمان حفظ نباتات کشور برگزار شد، بیش از ۵۰ اکیپ تخصصی از کارشناسان استانی و نیروهای اعزامی، واحدهای ارائه‌دهنده خدمات گیاه‌پزشکی را مورد پایش و ارزیابی قرار دادند.

وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی افزود: در این طرح، داروخانه‌های گیاه‌پزشکی، کلینیک‌ها، شرکت‌های ضدعفونی و مراکز قرنطینه گیاهی از نظر رعایت ضوابط فنی و قانونی بررسی شدند تا از هرگونه تخلف احتمالی در زمینه تولید و توزیع سموم تقلبی، قاچاق یا تاریخ‌گذشته جلوگیری شود.

مدیر حفظ نباتات مازندران ادامه داد: این مانور با مشارکت دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس اقتصادی، معاونت بازرگانی و تنظیم بازار و حراست سازمان جهاد کشاورزی استان اجرا شد و با متخلفان احتمالی برابر مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش راهبردی مازندران در تأمین محصولات کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: تداوم برنامه‌های میدانی و نظارت‌های هدفمند می‌تواند ضمن حمایت از تولیدکنندگان قانون‌مدار، به سالم‌سازی چرخه تولید تا مصرف و حفظ سلامت جامعه کمک کند.

