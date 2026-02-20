عبداللهیان: «مردم»مرکز قدرت در ایران هستند؛ وعده الهی بر نابودی دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عبداللهیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود در مصلی بزرگ پیامبر اعظم (ص) این شهر، ضمن اشاره به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حوادث روز بیان کرد: معظم له در یکی از سخنرانی خودشان از اغتشاشات به کودتا تشبیه کردند زیرا کودتا ها یک بر اندازی خشن توسط نیروی نظامی است و در ثانی به دنبال تغییر قدرت از بالا خواهد بود.

وی با بیان اینکه کودتا نوعاً با دست خارجی اجراء می شود مانند کودتای آمریکا در یونان به سال ۱۹۴۹ و ایجاد جنگ داخلی و کشتار ۱۵۴ هزار نفر و کودتای آمریکا علیه دولت مصدق در سال ۱۹۵۳ و ... بیان کرد: چهارمین رکن کودتا این است که در جریان آن به مرکز قدرت که حاکمیت سیاسی و فرماندهان نظامی و ارتش حمله می کنند و آنها دستگیر یا به زندان می اندازند اما در ایران اسلامی مرکز قدرت مردم هستند و با شهادت و ترور فرماندهان و رهبران سیاسی نظام ساقط نمی شود.

امام جمعه موقت شاهرود ادامه داد: مشابه این عداوت های دشمنان و ایستادگی های ملت ایران را می توان در انفجار حزب جمهوری و سپس نخست وزیری مشاهده کرد که مردم غمگین بودند اما مسئولان را جایگزین کردند پس در کودتا باید مردم را هدف قرار داد.

عبداللهیان همچنین با اشاره به تحریم‌ها و تهدیدها و گرانی های افسار گسیخته و جنگ ترکیبی و تغییر در دستگاه فکری مردم از طریق رسانه و نیروهای وابسته داخلی، تاکید کرد: مانند این موضوع در بیانیه برخی خواص مشاهده شد لذا باید در همین راستا تفسیر شود وقتی به وزیر خارجه وقت آمریکا می‌گوید تحریم‌ها مردم را هدف قرار می دهد با وقاحت می گوید بله چون آن‌ها از نظام حمایت می‌کنند.

وی با یادآوری اینکه روز گذشته هم رئیس مجلس سابق نمایندگان آمریکا گفته که باید به مردم ایران گرسنگی بدهیم تا دست بردارند و تسلیم شوند، تاکید کرد: اما دشمنان ما نمی‌دانند که «هَو الَذی ایدک بِنَصره و بالمُومِنین» این راه دشمن هم با وعده قطعی قران محکوم به شکست است.

استاد خارج فقه و اصول حوزه‌های علمیه شاهرود همچنین به وظیفه مبلغان در این ایام حساس هم اشاره کرد و گفت: داشتن آرایش جنگی در جهاد تبیین با حمله به مبانی فاسد دشمن، شناخت دقیق صحنه و تحلیل مناسب از دو جبهه، سخن گفتن به زبان قوم یعنی مخاطب شناسی ، در امر تبلیغ داشتن روحیه جهادی و... از جمله وظایف این گروه است.

عبداللهیان بیان کرد: تا حال آمریکا متحمل هزینه های بالایی در اعزام ناو و نیرو متحمل شده و جنگی که دستاورد روشن و نامطمئن داشته باشد مقرون به صرفه نیست و ثانیا فشار سیاسی درونی مانند اغتشاشات و فشار سیاسی بیرون مانند مواضع اروپایی ها و بویژه آلمان هیتلری نه تنها زمینه جنگ نیست بلکه ابزاری برای سرپوش گذاشتن روی شکست مفتضحانه آنها در جنگ ۱۲ روزه است.

وی افزود: فشار روانی با بیان آمارهای دروغین به منظور نگه داشتن کشور در شرایط نه جنگ و صلح و از بین بردن انگیزه کار و تلاش مردم و دولتمردان است.

امام جمعه موقت شاهرود همچنین بیان کرد: فشار اقتصادی با مهار ایران از طریق دریا که آن نیز با مانور سپاه و بستن تنگه هرمز مجبور به عقب نشینی میشود و رونمایی از موشک های قدرتمند و رادارگریز ایران نیز به‌کلی فکر تهاجم را در آنان از بین برده است تنها راه آنها تن دادن به مذاکره و دادن امتیاز است تا بتوانند با توجیه افکار عمومی رسوایی بیشتری نداشته باشند.