۹ پرونده قضایی در شورای حل اختلاف «اشترینان» منجر به سازش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یارالله کاکولوند در سخنانی، اظهار داشت: کارکنان شعبه اول مجتمع قضایی حل اختلاف بخش «اشترینان» در استان لرستان با تلاش و همت خود توانستند زمینه صلح و سازش در ۹ پرونده قضایی را فراهم آورند.

وی گفت: این پرونده‌ها شامل دعاوی متنوعی از قبیل مطالبه وجه، مطالبه نفقه، توهین و افترا، ضرب‌وجرح، ملاقات طفل و مزاحمت ملکی بود که باتدبیر و همکاری فعالان این شعبه، به‌صورت صلح‌آمیز مختومه شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف لرستان، عنوان کرد: این اقدام نشان‌دهنده توانایی، تخصص و تعهد کارکنان شعبه اول شورای حل اختلاف «اشترینان» در رسیدگی به پرونده‌های پیچیده و حساس است. آنها با بهره‌گیری از روحیه تعامل، گفت‌وگو و انصاف، موفق شدند رضایت طرفین را جلب کرده و از بروز تنش‌های بعدی جلوگیری کنند.

کاکولوند، بیان داشت: این تلاش‌ها در مسیر جلب رضایت الهی و تحقق اهداف قوه قضاییه در زمینه تقویت فرهنگ صلح و سازش و گسترش عدالت اجتماعی صورت‌گرفته است.