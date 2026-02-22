احمدرضا قیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای دانشگاه ها در ایام ماه مبارک رمضان اظهار کرد: محافل جزءخوانی روزانه قرآن کریم در مسجد پیامبر اعظم (ص) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مسجد علی بن ابیطالب (ع) دانشگاه شهرکرد و مساجد و نمازخانه‌های سایر دانشگاه‌های استان با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان برگزار می‌شود.

مدیر هماهنگی و ارتباطات دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه محفل تلاوت قرآن کریم در مسجد دانشگاه شهرکرد با عنوان «مائده جان و دل» برپا می‌شود، ادامه داد: این محفل نورانی همه ساعت ۱۱:۵۰ در این مکان مقدس با حضور دانشگاهیان برگزار می‌شود.

قیاسی از اجرای ویژه‌برنامه شب‌های ماه مبارک رمضان در بستر فضای مجازی از ساعت ۲۱ خبر داد و گفت: این برنامه با عنوان «نردبان آسمان است این کلام» با موضوع موقعیت‌های مرزی در قرآن کریم و با سخنرانی حجت‌الاسلام احمد احمدی، معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهرکرد ویژه عموم دانشگاهیان استان برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: برنامه جزءخوانی روزانه قرآن کریم علاوه بر مسجد پیامبر اعظم (ص) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، در نمازخانه ستاد این دانشگاه نیز هر صبح از ساعت ۷:۴۵ دقیقه با حضور عموم دانشگاهیان در حال برگزاری است.

قیاسی در خصوص مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان، تصریح کرد: دوره آموزشی تفسیر آیات منتخب زندگی با آیه‌ها ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان در مسجد دانشگاه آزاد واحد شهرکرد برگزار می‌شود که علاقه‌مندان برای ثبت‌نام به سامانه ساجد مراجعه کنند.

مدیر هماهنگی و ارتباطات دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طرح حفظ سوره مبارکه فتح، مسابقه کتابخوانی زندگی با آیه‌ها و بیان نکات تدبر در آیات منتخب این نهضت قرآنی از دیگر برنامه‌های در حال اجرا در این دانشگاه است.

قیاسی با تأکید بر اینکه آموزش در برخی دانشگاه‌ها در حال حاضر مجازی است، گفت: در این راستا برخی برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان به صورت مجازی برای دانشگاهیان اجرا می‌شود که برپایی نشست‌های تبیینی و بصیرتی با موضوع مسائل روز، برگزاری طرح دانش‌افزایی اساتید، تدبر در قرآن، تدبر در نهج‌البلاغه، محافل جزءخوانی و ختم قرآن، دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و ... از جمله این برنامه‌ها در بستر مجازی است.