۲۲۶ نفر در انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای گناوه ثبت نام نهایی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این مجموع در بخش مرکزی ۱۲۷ نفر و بخش بندرریگ‌ ۹۹ نفر، ثبت نام خودرا نهایی کردند.

وی بیان کرد: از ۱۲۷ داوطلب بخش مرکزی شهرستان ۱۱۱ نفر مرد و ۱۶ نفر زن و در بخش بندرریگ‌ ۸۲ مرد و ۱۷ نفر زن هستند.

فرماندار و رییس هیات اجرایی انتخابات شهرستان گناوه ادامه داد: در ۱۷ روستای بخش مرکزی و ۱۵ روستای بخش بندرریگ‌ انتخابات هفتمین دوره شوراها برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: چهار روستای بخش مرکزی دارای پنج کرسی و ۱۳ روستا سه نفره و یک روستای بخش بندرریگ‌ پنج نفره و ۱۴ کرسی سه نفره در شوراها هستند.

وی خاطرنشان کرد: پس از پایان مهلت ثبت‌نام، فرآیند بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان مطابق با قانون، در هیأت‌های اجرایی و نظارت در بخش‌های مختلف شهرستان آغاز شده و در بازه زمانی مقرر انجام خواهد شد.

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می شود.