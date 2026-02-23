۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

رشد ۲۸ درصدی ثبت‌نام در انتخابات شورای اسلامی روستاهای سلسله

خرم‌آباد - فرماندار سلسله از رشد ۲۸ درصدی ثبت‌نام داوطلبان در انتخابات شورای اسلامی روستاهای این شهرستان نسبت به دوره گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم ملکی صادقی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به پایان مهلت ثبت‌نام انتخابات شوراهای اسلامی روستاها، اظهار داشت: در این راستا در بخش مرکزی شهرستان سلسله، از مجموع ۱۲۶ روستا، تعداد ۷۴۲ داوطلب ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان ۵۴۲ نفر مرد و ۲۰۰ نفر زن هستند.

وی گفت: در بخش «فیروزآباد» نیز از ۴۸ روستا، تعداد ۲۵۲ داوطلب نام‌نویسی کرده‌اند که شامل ۲۰۶ مرد و ۴۶ زن می‌شود.

فرماندار سلسله، افزود: مجموع ۱۷۴ روستای شهرستان دارای شوراهای سه‌نفره بوده و ثبت‌نام داوطلبان در این دوره نسبت به دوره ششم، رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته و تحقق ۱۰۰ درصدی تمامی روستاهای واجد شرایط در شهرستان را نشان می‌دهد.

ملکی صادقی، از مشارکت گسترده مردم و داوطلبان، این استقبال را نشانه‌ای از تعهد اجتماعی، احساس مسئولیت و علاقه‌مندی اهالی روستاها به توسعه و پیشرفت محلی دانست و تأکید کرد: این حضور پرشور، پشتوانه‌ای ارزشمند برای برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و پرنشاط خواهد بود.

کد خبر 6757454

