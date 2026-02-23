به گزارش خبرنگار مهر، مریم ملکی صادقی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به پایان مهلت ثبت‌نام انتخابات شوراهای اسلامی روستاها، اظهار داشت: در این راستا در بخش مرکزی شهرستان سلسله، از مجموع ۱۲۶ روستا، تعداد ۷۴۲ داوطلب ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان ۵۴۲ نفر مرد و ۲۰۰ نفر زن هستند.

وی گفت: در بخش «فیروزآباد» نیز از ۴۸ روستا، تعداد ۲۵۲ داوطلب نام‌نویسی کرده‌اند که شامل ۲۰۶ مرد و ۴۶ زن می‌شود.

فرماندار سلسله، افزود: مجموع ۱۷۴ روستای شهرستان دارای شوراهای سه‌نفره بوده و ثبت‌نام داوطلبان در این دوره نسبت به دوره ششم، رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال گذشته و تحقق ۱۰۰ درصدی تمامی روستاهای واجد شرایط در شهرستان را نشان می‌دهد.

ملکی صادقی، از مشارکت گسترده مردم و داوطلبان، این استقبال را نشانه‌ای از تعهد اجتماعی، احساس مسئولیت و علاقه‌مندی اهالی روستاها به توسعه و پیشرفت محلی دانست و تأکید کرد: این حضور پرشور، پشتوانه‌ای ارزشمند برای برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی و پرنشاط خواهد بود.