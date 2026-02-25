مصطفی جهانشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طرح نهضت ملی قرآنی «زندگی با آیه‌ها» امسال سومین سال اجرای خود را پشت سر می‌گذارد و با هدف تسهیل ارتباط مردم با قرآن کریم طراحی شده است.

مدیرکل اداره‌کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: گستردگی قرآن کریم با ۱۱۴ سوره و بیش از شش هزار آیه، برای برخی افراد به‌ویژه فارسی‌زبانانی که آشنایی کمتری با زبان عربی دارند، ممکن است ایجاد دشواری کند؛ از همین رو در این طرح تلاش شده گام نخست انس با قرآن به شکلی ساده، روان و قابل فهم برای عموم مردم فراهم شود.

حجت الاسلام جهانشاهی تأکید کرد: این برنامه به‌ویژه در ماه مبارک رمضان بستر مناسبی برای تقویت ارتباط مردم با مفاهیم قرآنی ایجاد می‌کند و می‌کوشد انس با قرآن را به تجربه‌ای عملی و مستمر در زندگی روزمره تبدیل کند.