به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین روز از این پویش قرآنی، شرکت‌کنندگان می‌توانند با پاسخ به یک سوال ساده از آیه ۹۱ سوره مائده، شانس خود را برای برنده شدن جایزه یک میلیون تومانی امتحان کنند.

سوال روز هفتم مسابقه زندگی با آیه ها:

مفهوم آیه ۹۱ سوره مائده (إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- کار خوب، پاک کن اشتباه هاست؛

۲- هر چه داریم از خداست؛

۳- قرآن چراغ راه مومن است؛

۴- شیطان میخواهد میان مومنین عداوت و دشمنی ایجاد کند.

جهت شرکت در این مسابقه، عدد مربوط به گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۷ ارسال کنید

به ۱۰ نفر از کسانی که پاسخ درست را بدهند، جایزه نقدی یک میلیون تومانی تعلق می گیرد.

برندگان روز هفتم مسابقه زندگی با آیه ها:



۱. سهیلا بامری از دلگان؛

۲. معصومه محمدزاده از زاهدان؛

۳. مرضیه صیادی از زابل؛

۴. حکیمه باقری از زاهدان؛

۵.مهسا مزارزهی از ایرانشهر؛

۶. زینب جهانتیغ از زاهدان؛

۷. مریم یارمحمد زهی از ایرانشهر؛

۸. عبدالسلام رضازهی از سیب و سوران؛

۹. محمد اکبری از زاهدان؛

۱۰. حسینعلی فیروزی از زابل.