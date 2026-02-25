به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیکوکلام شامگاه سه شنبه در همایش بزرگداشت روز مهندسی با اشاره به جایگاه مهندسان در تقویت بنیه‌های کشور اظهار کرد: اگر دشمنان در محاسبات خود نسبت به هرگونه تعرض و ایجاد آسیب علیه جمهوری اسلامی ایران دچار تردید هستند، این تردید ریشه در توانمندی‌هایی دارد که پشتوانه آن حضور نیروهای متخصص، متعهد و انقلابی در عرصه‌های مختلف است.



رئیس سازمان بسیج مهندسین استان قم با بیان اینکه بخش مهمی از اقتدار ملی مرهون تلاش‌های جامعه مهندسی کشور است افزود: مهندسان نخبه و جهادی در حوزه‌های گوناگون از صنعت و تولید گرفته تا انرژی، عمران و معیشت، بی‌وقفه در حال فعالیت هستند و ثمره این تلاش‌ها در کاهش آسیب‌ها و عبور از چالش‌ها نمایان است.



وی با اشاره به موضوع ناترازی انرژی به عنوان یکی از محورهای مورد توجه دشمنان گفت: در استان قم طی یکی دو سال اخیر اقدامات منسجمی در این زمینه صورت گرفته و مجموعه‌ای از مدیران و متخصصان در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی استانداری، اتاق بازرگانی و خانه صنعت با هم‌افزایی و عزم جدی درصدد برطرف کردن این مشکل برآمده‌اند.



رئیس سازمان بسیج مهندسین استان قم ادامه داد: در حوزه معیشت نیز سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی مهندسان، برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت دنبال می‌کنند و در بسیاری از عرصه‌ها ردپای نیروهای متخصص و متعهد به روشنی دیده می‌شود.



وی با اشاره به تحولات و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ماه‌های اخیر بیان کرد: در دی‌ماه سال جاری مباحث مرتبط با ارز و مسائل اقتصادی با حساسیت ویژه‌ای دنبال شد و در پی برخی ناآرامی‌ها، تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند که این موضوع مسئولیت مدیران و فعالان بخش‌های دولتی و خصوصی را در رفع مشکلات دوچندان می‌کند.



رئیس سازمان بسیج مهندسین استان قم تصریح کرد: همه ما اعم از مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی مکلف هستیم برای کاهش دغدغه‌های مردم و حل مسائل موجود، با همدلی و همکاری گام برداریم و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.



وی با قدردانی از تلاش‌های مدیریت ارشد استان گفت: استاندار قم به همراه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی به صورت شبانه‌روزی در حوزه‌های تولید، صنعت و اجرای طرح نهضت ملی مسکن پیگیر رفع موانع و تسریع در روند امور هستند و این تلاش‌ها در جای‌جای استان قابل مشاهده است.



رئیس سازمان بسیج مهندسین استان قم با اشاره به همکاری بخش خصوصی افزود: برخی نهادهای خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و خانه صنعت، با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در کنار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند و با وجود آنکه از نظر قانونی همه مسئولیت‌ها متوجه آنان نیست، اما با رویکردی پویا و مسئولانه در جهت حل مسائل استان فعالیت می‌کنند.



وی گفت: امروز قم به کارگاهی فعال در حوزه‌های صنعتی و عمرانی تبدیل شده و در شهرک‌های صنعتی، مناطق مختلف شهری از جمله پردیسان و سایر کانون‌های تولیدی، حضور و اثرگذاری مهندسان متعهد و متخصص به‌وضوح دیده می‌شود.



رئیس سازمان بسیج مهندسین استان قم خاطرنشان کرد: این تلاش‌های گسترده در کنار توانمندی‌های دفاعی و راهبردی کشور، بخشی از عواملی است که دشمن را در تحقق اهداف خود ناکام گذاشته است و جامعه مهندسی سهم مهمی در این عرصه دارد.



وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره نقش مردم در خنثی‌سازی توطئه‌ها افزود: مردم با بصیرت و هوشمندی خود بسیاری از نقشه‌های دشمن را بی‌اثر کرده‌اند و جامعه مهندسی نیز به عنوان بخشی از همین بدنه مردمی، در مسیر اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش می‌کند.



رئیس سازمان بسیج مهندسین استان قم در پایان از حضور مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در این همایش قدردانی و روز مهندسی را به همه فعالان این عرصه تبریک گفت.