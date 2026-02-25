به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی با اعلام این خبر افزود: بیست و دو سال پیش فردی در ماکو با هویت م – ع مرتکب دو فقره قتل عمد شده بود که از آن زمان زندانی و با طی کردن مراحل دادرسی، حکم قصاص نفس وی صادر شده بود ولی به لحاظ تعداد کثیر وراث و اولیای دم مقتولین و جمع نشدن اولیای دم در یکجا برای اجرای قصاص نفس تا کنون امکان اجرای قصاص وجود نداشت.

وی ادامه داد: به منظور اصلاح ذات البین تلاش های مختلفی از سوی مسئولین قضایی، هسته های جهادی بخشایش، مددکاران زندان، اعضای شورای حل اختلاف و ریش سفیدان و متنفذین ماکو صورت گرفته بود که در نهایت با به ثمر رسیدن این تلاش ها اولیای دم پس از ۲۲ سال به حرمت ماه ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان از حق قصاص خود گذشته و به محکوم فرصت دوباره زندگی بخشیدند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این گذشت بیست و پنجمین سازش پرونده قتل عمد استان در سال جاری است که با گذشت اولیای دم در ماه بخشش و مهمانی خدا حاصل شد، ابراز امیدواری کرد تا این روند در این ایام مبارک و باقی مانده از سال نیز ادامه داشته و شاهد خبرهای خوبی از این دست باشیم.