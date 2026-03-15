۵۳۷۰ مددجو در آذربایجان‌ غربی به آغوش خانواده بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز یکشنبه در این زمینه از بازگشت ۵۳۷۰ مددجو به آغوش خانوادههای خود با بهرهمندی از ارفاقات قانونی خبر داد و گفت: در طول ۱۵ روز تجاوز دشمن نیز ۳۰۳ زندانی با نگاه ویژه مراجع قضایی بهطور قطعی آزاد شدند.
وی با تبریک پیروزیهای جبهه مقاومت و تقارن اعیاد نوروز و عید سعید فطر، به تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان در صیانت از حقوق عامه و اجرای رأفت اسلامی در شرایط حساس اخیر پرداخت.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی قضات، دادستانها، رؤسای حوزههای قضایی و کارکنان دستگاه قضایی استان اظهار کرد: از نخستین ساعات آغاز تجاوز رژیم آمریکایی ـ صهیونیستی، همکاران ما با روحیهای جهادی در سنگر قضا و قانون ایستادگی کردند.
وی افزود: حضور شبانهروزی همکاران در قالب گروههای جهادی ۱۰ تا ۱۵ نفره در قرارگاههای قضایی و مراکز تعیینشده داخل زندانها، آن هم در شرایط دشوار و زیر تهدید دشمن، نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای استمرار خدمترسانی به مردم است.
عتباتی تصریح کرد: با وجود شرایط خاص، روند رسیدگی به امور قضایی و پاسخگویی به مراجعان و خانواده زندانیان حتی برای لحظهای متوقف نشد.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و سیاست رأفت اسلامی در قوه قضائیه گفت: با استفاده از بخشنامهها و ارفاقات قانونی، تا پایان روز ۲۳ اسفند ماه، ۵۳۷۰ زندانی واجد شرایط به آغوش خانوادههای خود بازگشتهاند.
وی ادامه داد: در طول ۱۵ روز تجاوز دشمن نیز با نگاه ویژه مراجع قضایی استان، ۳۰۳ نفر از زندانیان بهطور قطعی آزاد شدند
عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از پایداری مردم آذربایجانغربی اظهار کرد: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس و تجمعات شبانه حماسی، جلوهای از وحدت و همبستگی اقوام مختلف این استان بود.
وی افزود: حضور مردم کرد، ترک و آشوری در کنار یکدیگر و نمایش همبستگی ملی، پیام روشنی برای دشمنان داشت.
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی همچنین از صبوری و همراهی مراجعان دستگاه قضایی در شرایط خاص قدردانی کرد و گفت: متانت و همکاری مردم در این ایام، شایسته قدردانی است.
عتباتی با تاکید بر لزوم بازگشت به موقع مددجویان پس از پایان مرخصی تا ۱۵ فروردین، ابراز امیدواری کرد: این ارفاقات قانونی زمینهساز اصلاح مددجویان، جلب رضایت شکات و تقویت اقتدار داخلی کشور در سایه پیروزی جبهه مقاومت باشد.
