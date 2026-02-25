به گزارش خبرنگار مهر، محسن محمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری دومین نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان فریدون‌شهر، اظهار کرد: این نشست با محوریت نوروز ۱۴۰۵ روز سه‌شنبه پنجم اسفندماه در محل فرمانداری و با حضور تمامی اعضای ستاد برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، ضمن ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های عضو، موضوعاتی از جمله برگزاری نوروزگاه، راه‌اندازی نمایشگاه صنایع‌دستی، پاک‌سازی معابر شهری، نصب بنرهای خوش‌آمدگویی و اجرای سفره هفت‌سین در ورودی‌های شهر به تصویب رسید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فریدون‌شهر ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نمایشگاه صنایع‌دستی نوروز ۱۴۰۵ شامل ۲۰ غرفه میراث‌فرهنگی و ۸۰ غرفه نمایشگاه بهاره خواهد بود.

محمدی با اشاره به تمهیدات اقامتی نوروزی در این شهرستان گفت: با استفاده از ظرفیت مدارس و مهمانسراهای ادارات، حدود ۵۰۰ تخت جدید به ظرفیت اقامتی شهرستان افزوده می‌شود که مجموع ظرفیت را به ۱۵۰۰ تخت می‌رساند.

وی تأکید کرد: تمامی مراکز اقامتی شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خانه‌مسافرها برای پذیرایی از گردشگران آماده هستند و پیست بین‌المللی اسکی فریدون‌شهر نیز با ظرفیت ۲۵۰۰ نفر در هفته، مهیای استقبال از مسافران و علاقه‌مندان به ورزش‌های زمستانی است.